Ausschuss besucht Kitanotgruppe der Caritas in Schermbeck

„Ich finde es hell und nett – die Kinder können hier dort doch zufrieden sein“, resümierte Hildegard Franke, die Vorsitzende des Ausschusses für Kultur, Schul, Sport und Soziales. Zuvor hatten die Mitglieder die im Sommer neu eingerichteten Kitanotgruppe der Caritas im Alten Rathaus besucht.

Kindheitspädagogin Maren Römer und Erzieher Sebastian Püthe erläuterten den Ausschussmitgliedern die Räume der „Raketengruppe“ im Alten Rathaus. Zusammen mit Leiterin Ann-Christin Rexforth bilden die beiden das Trio, das dort zurzeit 22 Mädchen und Jungen betreut.

„Anfang kommen den Jahres sind wir mit 25 Kindern dann voll“, berichtet Römer, während sie den bereits weihnachtlich dekorierten Gruppenraum, den gemütlichen Nebenraum und das noch recht kahle Außengelände zeigt. Vor allem für den kleinen Garten wünschen die Kinder und Betreuer nun noch einig paar Spielgeräte.

Gemütlicher Nebenraum für den Mittagschlaf der „Raketen-Kinder“. Foto: Johannes Kruck

„Meist weichen wir auf die umliegenden Spielplätze aus“, erläuterte die Kindheitspädagogin. Dann lüftete sie ein kleines Geheimnis: „Wir heißen jetzt seit kurzen Raketengruppe: Wir starten ja auch neu durch wie eine Rakete“, verriet Römer am Ende des kurzen Rundgangs.

Bericht der Kulturstiftung

Die wegen des Kita-Besuchs zeitlich verschobene Sitzung des Ausschusses im gegenüberliegenden neuen Rathaus war dann ebenfalls eine der kürzesten der jüngsten Vergangenheit. Hauptthema war die Kulturstiftung Schermbeck, die den Ausschussmitgliedern vorgestellt wurde. Sie trägt bereits seit ihrer Gründung 2004 dazu bei, die vielfältigen kulturellen Aufgaben in der Gemeinde Schermbeck zu fördern. In der Kuratoriumssitzung der Kulturstiftung am 24. April 2019 wurde ein neuer Vorstand gewählt. Dieser ist seitdem mit seinem Vorsitzenden Marcell Oppenberg unter der Marke „Schermbecker Landhelden“ aktiv.

Schermbecker Landhelden ziehen Bilanz

Diese Marke mit eigenem Kuhkopf-Logo wird seitdem sowohl im Ort als auch im Umkreis etabliert. Das neue Programm der „Schermbecker Landhelden“ setzt sich thematisch aus den Bereichen Klassik, Jazz, Rock, Pop, Theater und Vortrag zusammen.

Zu Weihnachten starten die „Schermbecker Landhelden“ eine Aktion für Schermbecker Unternehmen. Diese werden persönlich mit einem Weihnachtsflyer angeschrieben, der zum Kauf von Weihnachtsgeschenken in Form von Eintrittskarten mit dem besonderen Angebot „4 für 3“ einlädt.

Dieses Angebot wird selbstverständlich auch den Bürgern angeboten. Zu Beginn des Jahres 2020 wird im Rahmen einer Kuratoriumssitzung der Kulturstiftung über das Geschäftsjahr 2019 umfassend Bericht erstattet. Das Programm für die zweite Jahreshälfte 2020 ist bereits in der Planung.

BfB-Vorsitzender Klaus Roth meldete sich in der Einwohnerfragestunde zu Wort und verlangte detaillierte Zahlen, wie der Zuschuss von 10.000 Euro verwendet worden sei. „Diese gehören nicht in den öffentlichen Teil der Sitzung und werden auf der Kuratoriumssitzung der Stiftung bekannt gegeben“, antwortete Gerd Abelt von der Verwaltung darauf.