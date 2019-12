Beste Stimmung bei der Prinzenproklamation in Wesel

Wesel. Ganz schön jeck ging es am Vorabend des 1. Advent in der Niederrheinhalle Wesel zu. Dort lief die Prinzenproklamation mit närrischem Programm.

Adventszeit und Karneval - zwei Dinge, die sich gegenseitig nicht ausschließen. Und so wurde am Abend vor dem 1. Advent kräftig gefeiert, nämlich die fünfte Jahreszeit. Und damit in der Stadt an Rhein und Lippe karnevalistisch gesehen alles rund läuft, gibt es den Carnevals Ausschuss Wesel, kurz CAW genannt. Der Organisation gehören insgesamt 13 Weseler Traditionsvereine an.