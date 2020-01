Bürger sollen Zukunft der Stadt Wesel mitgestalten können

Bei mehreren Gelegenheiten hat die Stadt Wesel mit Bürgerbeteiligungen schon gute Erfahrungen gemacht. Nun will sie wieder die Einwohner mit ins Boot holen. Das Papier, das es zu erarbeiten gilt, nennt sich etwas sperrig „Inklusives Handlungskonzept“ – dahinter steht aber ein konkretes Ziel: Es geht darum, die Stadt insbesondere für ältere, behinderte, zugewanderte, im Grunde aber für alle Menschen künftig lebenswert zu gestalten.

„Wie wollen wir zusammen in Wesel 2030 leben?“, lautet die Leitfrage für den Prozess, der in ein Konzept münden soll, das konkrete Vorschläge macht oder schon Vorhandenes festhält. Beim Sportentwicklungsplan oder beim Dorfinnenentwicklungskonzept etwa habe die Bürgerbeteiligung gut geklappt, erklärt Bürgermeisterin Ulrike Westkamp. Rund 350 Vereine und Institutionen erhalten nun einen Online-Fragebogen, in dem nach bestehenden Angeboten, Wünschen oder Bedarfen gefragt wird. Für die Erstellung des Konzepts hat sich die Stadt Hilfe des Instituts für interdisziplinäre Beratung und interkulturelle Seminare (Ibis) geholt. Das Unternehmen hat sich auf demografische Prozesse und Integrationsprojekte spezialisiert.

Bürgerbeteiligung: Menschen sollen mitwirken können

Lokales Die Bürgerforen Die Termine für die Stadtteilforen: 28. Januar, Mehrgenerationenhaus Bogen (Innenstadt, Feldmark). 4. Februar: Gemeindezentrum Lauerhaas (Lackhausen, Obrighoven). 11. März: Bürger-Schützen-Haus (Schepersfeld/Fusternberg). 17. März: Gemeindezentrum Flüren (Flüren/Bislich/Blumenkamp). 28. Mai: Pfarrheim Ginderich (Büderich/Ginderich). Beginn ist jeweils um 18 Uhr.

48.000 Euro hat der Stadtrat für den Prozess zur Verfügung gestellt. Themen, die im Rahmen der Bürgerbeteiligung angegangen werden sollen, sind Leben im Alter, Zugänge für Menschen mit Behinderung, Integration sowie Wohnen und Wohnraum. Dabei soll quartiersbezogen gedacht werden, erklärt Dezernent Rainer Benien. „Die Menschen sollen an der Weiterentwicklung ihrer Stadtteile mitwirken“.

So könnte bei dem Prozess zum Beispiel herauskommen, im welchem Ortsteil ein Altenheim fehlt oder wie die Mobilität verbessert werden könnte. Die Themen wollen die Projektplaner jedoch nicht vorgeben, sie sollen von den Bürgern angesprochen werden. Für die neue Leiterin des Fachbereichs Soziales, Heike Kemper (vorher Kulturbeauftragte), ist es spannend, mit einem größeren Projekt in die neue Aufgabe zu starten, wie sie versichert.

Alle Weseler sollen sich beteiligen können. Dafür haben die Organisatoren fünf Bürgerforen in den Stadtteilen geplant (siehe Box). Die Ergebnisse aus Foren, Online-Befragungen und Stadtteilbegehungen durch das Institut Ibis sollen den Weselern im Frühjahr/Sommer vorgestellt werden. Bei dieser Veranstaltung und in anschließenden Workshops werden Ziele und Handlungsansätze erarbeitet. Die Empfehlungen des Konzepts, das am 26. November im Sozialausschuss vorgestellt wird, sind dann als Grundlage für die Quartierarbeit gedacht.