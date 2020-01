Bürgerbarometer: Die meisten Menschen leben gerne in Wesel

Die erste Frage unseres Bürgerbarometers lässt keinen Zweifel offen: „Leben Sie gerne in Wesel?“ wollten wir in unseren Interviews wissen – und eine überwältigende Mehrheit hat mit einem klaren „Ja“ geantwortet. 86 Prozent der 400 Weselerinnen und Weseler, die sich an der Umfrage beteiligt haben, gaben an, dass sie sehr gerne oder gerne in der Hansestadt leben. Das ist ein deutliches Bekenntnis zur Stadt.

Auf der Notenskala von 1 bis 5 wählte nur jeder zehnte die mittlere Kategorie 3 und nur vier Prozent der Befragten gaben an, weniger gerne in Wesel zu leben (4 und 5). Das ergibt einen Mittelwert von 1,7. Das Ergebnis ist nicht ganz überraschend: Schon beim Bürgerbarometer 2016 bewerteten die Bürger ihre Stadt mit einer 1,7. 2013 lag der Wert bei 1,8.

Bürgerbarometer: So schneidet Wesel im Vergleich ab

Verglichen mit Nachbarstädten am Niederrhein und im Ruhrgebiet erreicht Wesel in der Gunst der Einwohner einen mittleren Wert. Noch bessere Noten erzielen Kleve und Rees (1,5) sowie Alpen, Rheinberg und Dinslaken (1,6). Schlechter schneiden zum Beispiel Essen und Mülheim (1,8) oder Moers (1,9), Oberhausen (2,0) und Emmerich (2,1) ab.

Schaut man in die Weseler Stadtteile, finden sich leichte Unterschiede. Am häufigsten gaben die Menschen in Flüren an, sehr gerne oder gerne in Wesel zu wohnen (90 Prozent), gefolgt von Wesel und Obrighoven/Lackhausen mit mehr mit 85 Prozent. In Bislich (61 Prozent positive Bewertungen) und Büderich (69 Prozent) ist die Zustimmung etwas geringer.

Wesel ist für mittlere Altersgruppen attraktiv

Am wohlsten fühlen sich laut unserer Befragung die mittleren Altersgruppen an ihrem Wohnort. Bei den 30 bis 39-Jährigen sagen satte 97 Prozent, dass sie gerne oder sehr gerne in Wesel wohnen. Bei den 40 bis 49-Jährigen sind es 89 Prozent und in Gruppe der über 70-Jährigen 91 Prozent.

Deutlich unzufriedener ist die jüngste Altersgruppe der unter 20-Jährigen: Hier erhält der Wesel als Wohnort nur zu 57 Prozent gute Noten.

Natürlich wollten wir auch wissen, welche Aspekte die Einwohner besonders an ihrer Stadt schätzen. Diese Ergebnisse lesen Sie in unserer nächsten Bürgerbarometer-Folge am kommenden Dienstag.