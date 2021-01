CDU Wesel: Bis 14. Februar keine politischen Sitzungen

Wesel Fraktionschef Jürgen Linz hat in Absprache mit der FDP und den Grünen einen Antrag an Bürgermeisterin Ulrike Westkamp verfasst.

Die CDU-Fraktion möchte in Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen und der FDP, dass keine politischen Sitzungen während des Lock-Downs stattfinden - und das mindestens bis zum 14. Februar. Nur in den Fällen, bei denen Fristen oder rechtliche Rahmenbedingungen eine Beschlussfassung erfordern, könnte es Ausnahmen geben, etwa in Form von Dringlichkeitsentscheidungen oder der Verlegung des Themas in die nächste Ratssitzung.

Für die Ausschüsse, bei denen schon jetzt viele Anträge vorliegen, sollte nach Möglichkeit ein Ersatztermin zu einem späteren Zeitpunkt in Erwägung gezogen werden, schreibt CDU-Fraktionsvorsitzender Jürgen Linz Bürgermeisterin Ulrike Westkamp (SPD). Schließlich sollte das Reduzieren von Kontakten, wo immer möglich, in allen Bereichen das Ziel sein, auch um eine Verbreitung neuer Corona-Mutationen einzudämmen.

Mehr Nachrichten aus Wesel und Umgebung unter www.nrz.de/wesel.