Wesel. Am Mittwochabend fällte der CDU-Vorstand Wesel die Entscheidung darüber, wer als Gegenkandidat für Bürgermeisterin Westkamp vorgeschlagen wird.

CDU Wesel: Vorstand einigt sich auf Bürgermeisterkandidaten

Der CDU-Vorstand hat sich darauf geeinigt, wen er als Bürgermeisterkandidaten ins Rennen schicken möchte - vorausgesetzt, die Partei stimmt in der Mitgliederversammlung am Dienstag, 28. Januar, zu. Der Stadtverbandsvorsitzende Sebastian Hense soll nach NRZ-Informationen Herausforderer von Bürgermeisterin Ulrike Westkamp (SPD) werden. Diese Entscheidung soll der Vorstand am Mittwochabend einstimmig getroffen haben.

Sebastian Hense soll als Bürgermeisterkandidat der CDU in Wesel antreten - so der Plan des CDU-Vorstands. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Für Freitag hat die CDU zu einer Pressekonferenz geladen, in der Näheres bekanntgeben werden soll. Sebastian Hense ist im November noch als Stadtverbandschef der CDU Wesel fast einstimmig wieder gewählt worden.

Kommenden Dienstagabend trifft sich die CDU zu einer Mitgliederversammlung im Bürgerschützenhaus. Dann soll der Kandidat von den Mitgliedern gewählt werden. Sebastian Hense ist stellvertretender Leiter des Andreas-Vesalius-Gymnasiums (AVG) in Wesel. (rme)