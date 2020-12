Corona: Der Kreis Wesel erhält die ersten 180 Impfdosen

Wesel Impfungen können vor dem Jahreswechsel starten. In der nächsten Woche erreichen den Kreis weitere Lieferungen für Pflegeeinrichtungen.

Die Impfungen im Kreis Wesel können pünktlich starten: Wie die Kreisverwaltung am Dienstag mitteilt, erhält der Kreis Wesel am kommenden Sonntag die ersten Impfdosen. 180 Portionen des neu zugelassenen Biontech-Impfstoffes sollen am am 27. Dezember eintreffen.

Am 29. Dezember sind weitere 1839 Impfdosen angekündigt und am 31. Dezember rechnet der Kreis noch einmal mit der gleichen Anzahl. Die Zahl der Impfdosen richtet sich nach der Zahl der über 80-Jährigen, die im Kreis Wesel leben, teilt eine Kreissprecherin auf NRZ-Anfrage mit.

Im ersten Schritt der Corona-Schutzimpfungen ist die Immunisierung der Bewohner von Pflegeeinrichtungen vorgesehen. Der Kreis Wesel hat die Alten- und Pflegeheime bereits angeschrieben und mit den Informationen des Landes zur Vorbereitung auf die aufsuchenden Impfungen versorgt.

Kassenärztliche Vereinigung organisiert die Impfaktion

Die Organisation der Impfungen läuft über die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein, teilt der Kreis Wesel mit. Das Land hat ein stufenweises Impfen vorgegeben, zunächst sind unter anderem Bewohner/innen von Alten- und Pflegeheimen sowie deren Mitarbeitende an der Reihe. Wo genau die ersten Impfungen durchgeführt werden, ist noch nicht bekannt.

Das Weseler Impfzentrum an der Niederrheinhalle wird seinen Betrieb nach den letzten Informationen nicht vor Anfang/Mitte Januar 2021 aufnehmen.

Im Kreis Wesel gibt es 115 Pflegeeinrichtungen, davon 60 stationäre Einrichtungen mit 5.318 Bewohner/innen und 5.325 Beschäftigten. Dazu 55 besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe mit 1.017 Bewohner/innen und 1.219 Beschäftigen.