Coronavirus: Im Homeoffice arbeitet man sicherer

Kreis Wesel. Krankschreibungen wegen Corona in der Region: Beschäftigte in den Erziehungs- und Gesundheitsberufe waren am stärksten betroffen

Beschäftigte in der Betreuung und Erziehung von Kindern waren von März bis Oktober 2020 im Rheinland am stärksten von Krankschreibungen im Zusammenhang mit Covid-19 betroffen. Das zeigt eine Analyse der Arbeitsunfähigkeitsdaten von AOK-Mitgliedern, die das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) durchgeführt hat. Demnach fehlten im genannten Zeitraum 2.954 je 100.000 AOK-versicherte Beschäftigte aus dieser Berufsgruppe im Rheinland verbunden mit Covid-19 an ihrem Arbeitsplatz. Auch Mitarbeiter aus Gesundheitsberufen waren überdurchschnittlich oft arbeitsunfähig im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Bei 53 Prozent der Fälle wurde auf den Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen der gesicherte Nachweis einer Infektion dokumentiert, bei den übrigen Fällen war es ein Covid-19-Verdacht ohne Virusnachweis.

Nach den vom WIdO ausgewerteten Daten der Monate März bis Oktober 2020 waren in allen Berufsgruppen bundesweit durchschnittlich 1.183 je 100.000 AOK-versicherte Beschäftigte betroffen. Im Rheinland waren es 1.213 je 100.000 AOK-versicherte Beschäftigte. Im Kreis Wesel lag diese Zahl bei 918.

Beschäftigte in Gesundheitsberufen, wie etwa medizinische Fachangestellte, sind nach der aktuellen Auswertung der AOK zwischen März und Oktober 2020 im Rheinland überdurchschnittlich stark betroffen und stehen mit 2.473 Erkrankten je 100.000 AOK-versicherte Beschäftigten auf Platz 2 der Liste. „Aus den Zahlen geht klar hervor, dass gerade Beschäftigte gesundheitlich gefährdet sind, die nicht die Möglichkeit haben, ins Homeoffice zu gehen und die in direktem Kontakt zu Menschen arbeiten“, sagt Regionaldirektor Manrico Preissel.

155.610 Beschäftigte unter den AOK-versicherten Erwerbstätigen krankgeschrieben

Insgesamt erhielten von den bundesweit 13,2 Millionen AOK-versicherten Erwerbstätigen von März bis Oktober 2020 155.610 Beschäftigte von einem Arzt eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung im Zusammenhang mit einer Covid‑19-Diagnose. Das entspricht 1.183 je 100.000 AOK-versicherten Beschäftigten. Dabei waren Frauen häufiger betroffen (1.378 je 100.000) als Männer (1.031 je 100.000). Krankmeldungen mit Bezug zu Covid-19 waren unter den jüngeren Beschäftigten bis zu 19 Jahren am häufigsten (1.773 je 100.000 AOK-versicherte Beschäftigte) und bei den über 60-jährigen Erwerbstätigen am seltensten (900 je 100.000 AOK-versicherte Beschäftigte) zu beobachten. Bei mehr als der Hälfte der Betroffenen wurde der gesicherte Nachweis einer Infektion dokumentiert (53,9 Prozent). Bei den übrigen Fällen wurde auf den Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ein Covid-19-Verdacht ohne Virusnachweis dokumentiert.