Coronavirus: Kreis Wesel rät zu Hygiene wie in Grippezeiten

Gelassen reagiert der Fachdienst Gesundheitswesen des Kreises Wesel auf die Coronavirus-Epidemie in China. Das zeigt eine NRZ-Anfrage. Schließlich handele es sich um eine lokale, geografisch begrenzte Lage. Allerdings beobachte der Fachdienst die laufende Entwicklung in Abstimmung mit den Landes- und Bundesbehörden.

Sollte ein Verdachtsfall auftreten, sind die Wege klar vorgegeben. Dann meldet der behandelnde Arzt den Fall dem Fachdienst Gesundheitswesen, der wiederum - falls nötig - die weitere Koordination bei den Abläufen übernimmt.

Momentan gebe es allerdings weder in Deutschland noch im Kreis Wesel eine Veranlassung, sein eigenes Verhalten zu ändern. Dennoch könne man das tun, was während der Grippesaison in Sachen Hygiene allgemein wichtig ist. Dazu gehören das Husten in die Armbeuge, so genannte Nieshygiene und das regelmäßige gründliche Waschen der Hände. Bürger, die vermuten, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollten ihren Hausarzt kontaktieren, und das zunächst telefonisch, um die weiteren Schritte abzuklären.

Zudem verweist der Kreis auf das Robert-Koch-Institut, das auf seiner Internetseite ständig aktuelle Meldungen verbreitet: www.rki.de/ncov. Auch die Seiten des Bundesgesundheitsministeriums und des Landeszentrums Gesundheit NRW halten Infos bereit.