Das gibt’s ab Herbst im Städtischen Bühnenhaus Wesel

Der Spielplan 2020/21 fürs Städtische Bühnenhaus Wesel steht, nur die Sonderveranstaltungen sind noch nicht komplett. Theaterleiter Paul Borgardts stellte die kulturelle Mischung mit den altbewährten Sparten jüngst den Mitgliedern des Ausschusses für Kultur und Stadtmarketing vor. Bei den Sonderveranstaltungen wird noch weiter geplant und bei guten Angeboten zugegriffen, sagte er.

Es kommen wieder Landestheater, große Tournee-Theater und Freie Bühnen in die Kreisstadt. Auch die Zusammenarbeit mit den diversen Partnern läuft weiter, mit dem Städtischen Musikverein, dem Bauverein Wesel, der Burghofbühne Dinslaken und dem Kultursekretariat Gütersloh.

Shakespeare in Love

Im Schauspiel-Abonnement gibt es wieder Klassiker, aber auch moderne Stücke und Filmadaptionen. Gestartet wird mit Molières Tartuffe, die Burghofbühne kommt am 10, Oktober damit in die Hansestadt. „Shakespeare in Love“, heißt es am 17. Dezember mit dem Rheinischen Landestheater Neuss, und 25 km/h ist ein Gastspiel des Westfälischen Landestheaters Castrop-Rauxel am 16. April 2021. Bekannt wurde das Stück als Film mit Lars Eidinger und Bjarne Mädel - und stellt somit eine Herausforderung für die Bühnenbesetzung dar.

Michaela May ist auch dabei

Beim Samstags-/Sonntagsboulevard-Abo (samstags um 20 und sonntags um 17 Uhr) gibt es mit dem Münchner Tournee Theater „Der Sittich“ mit Michaela May und Peter Prager (21./22. November) sowie „Falsche Schlange“ mit dem Tournee-Theater Thespiskarren (siehe Foto oben). Familie Malente aus Hamburg macht auch mal wieder Station in Wesel „Divas“ heißt es am 10. und 11. April 2021.

Der Sandmann von E.T.A. Hoffmann eröffnet die Bühnenwelten-Reihe auf der Hinterbühne am 5. Dezember mit dem Landestheater Detmold. Das Stück spielt im Zentralabitur eine Rolle und wird von den Pennälern gut besucht sein. Weitere Akteure sind unter anderem Tina Teubner mit Ehemann Ben Süverkrüpp am 1. Dezember und Micha Marx am 16. Januar 2021. Das Kabarett-Abo beinhaltet Stefan Waghubinger, Katie Freudenschuss, Vince Ebert, Christoph Sieber und Storno. Auch Stefan Verhasselt wird kommen genauso wie Johann König.

Pünktchen und Anton

Beim Konzert-Abo ist die Neue Philharmonie Westfalen dreimal vertreten. „Himmelhoch jauchzend...“, heißt es am 12. September mit Solist Dominique Horwitz und Musik von Beethoven sowie Schumann. Kinder können sich unter anderem auf Pünktchen und Anton nach Erich Kästner mit dem Rheinischen Landestheater Neuss, Fünf Freunde auf neuen Abenteuern nach Enid Blyton mit dem Theater auf Tour und „Gespensterjäger auf eisiger Flur“ mit dem Westfälischen Landestheater Castrop-Rauxel freuen.

Rechtzeitig Karten sichern

Und das beliebte Silvesterkonzert ist am 30. Dezember auch wieder im Programm. Fans wissen, dass das rechtzeitige Sichern von Karten wichtig ist.