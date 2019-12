Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das ist der Zeitplan

Am Donnerstag wurde der Haushaltsentwurf nur auf den Tisch gelegt. Bei der letzten Ratssitzung im Jahr am 19. Dezember wird Kämmerer Graaf das umfangreiche Zahlenwerk erläutern, bevor es im Januar in den Fraktionen besprochen und dann in den Fachausschüssen politisch diskutiert wird. Verabschiedet werden soll der Haushalt im Februar.