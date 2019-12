Das waren die Themen in Hamminkeln 2019

Januar:

Die Sternsinger haben 32.000 Euro gesammelt. Foto: Ness

Dietlind Dellbrügge übernimmt im Rathaus offiziell die Aufgaben von Verwaltungsvorstand Jürgen Palberg, der in den Ruhestand geht. Die Hamminkelner Sternsinger haben abgerechnet: Sie haben 32.000 Euro gesammelt. Respekt. Die Leichenhalle auf dem Hamminkelner Friedhof soll erneuert werden. Der Neubau soll auf einer Ausweichfläche auf der gegenüberliegenden Seite der jetzigen Leichenhalle entstehen. Der St. Pankratius-Kirchturm bröselt und soll saniert werden. Jetzt sammelt die Gemeinde Spenden. Der Entwurf des Regionalplans sorgt in Hamminkeln für lange Gesichter. Neben den Auskiesungsflächen stehen vor allem die Rücknahme von Gewerbeflächen und Einschränkungen bei geplanten Wohnbebauungen in der Kritik. Die Feuerwehr zieht Bilanz: Im vergangenen Jahr musste sie zu 330 Einsätzen (Vorjahr 237) ausrücken, allein 120 mal stand die Brandbekämpfung im Vordergrund. Borgers will sein Werk in Dingden schließen. 350 Arbeitsplätze sind in Gefahr.

Februar:

Die IG Metall ruft zum Warnstreik bei Borgers in Dingden auf. Foto: Erwin Pottgiesser / Ffs

Die Caritas ehrt langjährige Fahrer von „Essen auf Rädern“ und hat im vergangenen Jahr mehr als 52.000 Mahlzeiten verteilt. Die Bietergemeinschaft Ebbert/Rudolph stellt ihre Pläne für das Lernhaus an der Gesamtschule vor und erntet viel Lob. Warnstreik bei Borgers: Die Mitarbeiter kämpfen für den Erhalt des Werks in Dingden. Nun ist es entschieden: Die neue Grundschule in Mehrhoog wird dreizügig. Ein Hamminkelner Tierquäler muss 600 Euro Geldstrafe zahlen, weil er eine Hündin tagelange in eine Katzentransportbox gesperrt hat. Olaf Prinz kauft den Stromturm „Heidrott“ und will geschützten Tierarten neuen Lebensraum bieten. Nur 125 Jungen und Mädchen haben sich bei der Gesamtschule Hamminkeln angemeldet. Die Schule bleibt zum zweiten Mal hintereinander fünfzügig. Die Stadt wird künftig keine eigenen Flächen mehr an die Kiesindustrie verkaufen. Die Anwohner der Sachsenstraße protestieren laut gegen Straßensanierungsgebühren bei der Anwohnerversammlung. Die Feuerwehr muss in der Flüchtlingsunterkunft an der Daßhorst einen Mann aus einem brennenden Container retten. Die Bewohner helfen den Rettungskräften vorbildlich.

März:

Die Seniorenpflegeeinrichtung in Mehrhoog eröffnet Foto: Erwin Pottgiesser / Ffs

Die Ringenberger sind sauer auf Straßen NRW. Der Landesbetrieb hat die Rabatten ausgefräst, in die die Dorfbewohner jede Menge Blumen gepflanzt hatten. Walburga Kaayvanger ist tot. Die Mehrhoogerin war im Dorf als engagierte Helferin hoch angesehen. Der Breitbandausbau in den Außenbereichen von Hamminkeln, Hünxe und Schermbeck verzögert sich: Es gab Fehler in der Ausschreibung. Bei einer Bürgerversammlung der Grünen üben Hamminkelner massive Kritik an der geplanten Rathausbebauung. In Mehrhoog öffnet mit dem Haus Hoogefeld ein neues Seniorenheim. Dorothea Hartmann schließt die Remise in Marienthal nach 25 Jahren. In Dingden scheitern Anwohner mit ihrem Plan, eine Streuobstwiese in Ortskern anzulegen. Die Stadt will die Fläche als Bauland verkaufen.

April:

Wilfried Fenske übergibt das Steuerrad bei der SPD Brünen.

Die Rotarier zeichnen die „Helden des Alltags“ aus: Aus Hamminkeln ist Michael Möllenbeck dabei, der sich nicht nur in der SPD, sondern auch seit vielen Jahren in Mehrhoog in Vereinen engagiert und gegen rechte Gewalt kämpft. Wilfried Fenske gibt nach 28 Jahren sein Amt als Vorsitzender der SPD Brünen auf. Karin Imhof und Dr. Peter Paic übernehmen die Nachfolge.









Mai:

Die BauKulturStelle gibt bekannt das sie das Wohn- und Eckhaus sowie das angrenzende Denkmal Lehrerhaus in Hamminkeln Dingden erwerben möchte. Foto: Thorsten Lindekamp/FFS

Auch in Hamminkeln beteiligen sich die Frauen der Kfd Maria Frieden an den Protesten „Maria 2.0“. Der Bürgerbusverein Mehrhoog begrüßt mit Maria Möllenbeck den 100.000 Fahrgast. Die Sanierungsarbeiten für den Kirchenturm von St. Pankratius in Dindgen starten. Nach zehn Jahren Planung startet das „Projekt Baukulturstelle im alten Lehrerhaus in Dingden durch. Norbert Neß bleibt CDU-Stadtverbandsvorsitzender – ohne Gegenkandidaten und -stimmen. Die USD scheitert mit ihrer Resolution, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. Das Bürgerbegehren zur Ratsverkleinerung hat genug Stimmen für einen Bürgerentscheid zusammen, der Rat lehnt die Verkleinerung erwartungsgemäß ab. Die Europawahl ist vorbei. CDU und SPD verlieren massiv. Die Grünen machen einen großen Sprung nach vorne und werden zweitstärkste Kraft. Borgers verkündet, seinen Betrieb in Dingden erst Ende 2020 zu schließen

Juni:

Das Schallmessgerät in Brünen wird installiert. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Wertherbruch schaut in die Röhre: Die Fördertöpfe für die Umgestaltung im Umfeld der Bürgerhalle sind leer. Der Verkauf von Bonita an das niederländische Unternehmen Victory & Dreams ist geplatzt. Die Konsortialbanken lehnen das Verkaufsangebot ab. Für Bonita geht die Hängepartie weiter. Die A3 wird komplett gesperrt, weil in Hamminkeln zwei Brücken abgerissen und erneuert werden. Die Archäologen schwärmen von ihren Funden im ehemaligen Lehrerhaus in Dingden: „Solch ein Haus findet man sonst fast nur noch in einem Freilichtmuseum.“ In Brünen geht eine neue Messstelle für Lärm an der Hamminkelner Straße in Betrieb. Status Quo kommt zum 19. Jokerfest nach Hamminkeln ins Thunderbike Roadhouse. 3000 Zuschauer feiern die britische Kultband. Kesseldorf ist jetzt Storchendorf: Sabine und Ralf Rüsken haben eine Nisthilfe gebaut, die bereits nach wenigen Tagen angenommen wurde. Nach 20 Jahren verabschieden sich und Markus Lütkemeyer vom Ringenberger Schloss.

Juli:

Am Bahnsteig in Voerde haben Menschen Blumen und Kerzen niedergelegt. Ein 28-jähriger Hamminkelner hat eine junge Mutter vor den Zug gestoßen. Foto: Lars Heidrich / Ffs

Beim Symposium diskutieren die Bürger darüber, wie die Kultur sich künftig auf Schloss Ringenberg entwickeln soll. Die Senioren Union feiert ihren 25. Geburtstag. Die Hamminkelner sagen „Nein“ zur Ratsverkleinerung. 4.342 der 6.444 Wähler stimmt gegen die Reduzierung der Mandate. Das sind satte 67 Prozent. Nicole Glod ist die neue Pfarrerin der evangelischen Kirche in Wertherbruch. Die Akademie Klausenhof feiert ihr 60-jähriges Bestehen. Der Stadtrat ruft den Klimanotstand in Hamminkeln aus. Gegen die Stimmen von SPD, USD und FDP. Der Freibadverein Dingden zieht Bilanz: 4200 Mitglieder sind ein neuer Rekord. In Hamminkeln kommt es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr: Der Saunaclub am Kesselrott steht in Flammen. Ein Mann (64) stirbt und drei Gäste stören die Löscharbeiten, weshalb die Feuerwehr die Polizei zur Hilfe rufen muss. Dier Ermittlungen ergeben: Es war Brandstiftung. Ein 28-jähriger Hamminkelner stößt in Voerde eine junge Mutter aufs Gleis. Der einfahrende Zug kann nicht mehr rechtzeitig bremsen: Die 34-Jährige verstirbt. Die Diskussion um den Klimanotstand und das Verbot der Osterfeuer bewegt die Gemüter in Hamminkeln. Bürgermeister Bernd Romanski bekommt nach der Bluttat von Voerde Hassbriefe und beklagt eine „Verrohung der Sitten“.

August:

Das Protbuch in Wertherbruch wurde gestohlen. Foto: Ursula Meyer

Wertherbruch sucht die „Protbox“, die gestohlen wurde. Leider vergeblich. In Lankern feiern sie wieder unter dem Regenschirm und das Woodstock-Revival-Festival. Der Ringenberger Heimatverein baut im Schlossgarten Brunnen. Bischof Felix Genn weiht den Gedenkort der Gemeinde Maria Frieden ein. Gerd Stevens verstirbt wenige Tage nach seinem 99. Geburtstag. Er galt als der „Erbauer“ von Mehrhoog. Der Rewe in Hamminkeln eröffnet unter neuer Leitung.







September:

Beim Euregio Rijn-Waal Schützenfest in Ulft freut sich der neue Euregio Schützenkönig Carsten Nieswand und seine Frau Birgit über den Sieg. Foto: Jens Uwe Wachterstorm / Ffs

Das Cheesecake-Festival feiert in Wertherbruch Premiere. Die Dorfmusikanten feiern ihren 25. Geburtstag. Und die Musikschule begeht ihr 50-jähriges Bestehen. Abraham Manalil wird neuer Pfarrer in Hamminkeln. Nach langen Diskussionen bekommt die Feuerwehr ihr Einsatzleitfahrzeug. Die Elektrifizierung des Bocholters lässt weiter auf sich warten: Jetzt soll es 2022 soweit sein. Die Diskussionen um eine Autobahnanschlussstelle an der B70 reißen nicht ab. Carsten Nieswand aus Loikum ist neuer Euregio-König.







Oktober:

Die Bahn und die Stadt Hamminkeln stellen in einer Bürgerinformationsveranstaltung zur Ausbaustrecke Emmerich-Oberhausen, Vorstellung der Architekturmodelle vor. Michael Teitzel vom DB Netz erklärt das Modell. Foto: Erwin Pottgiesser / Ffs

Die Deutsche Bahn stellt im Rathaus Modell für die Betuweplanungen in Mehrhoog aus. Der Protest der Mehrhooger bleibt. Sie wollen die Halbtroglösung. Pfarrerin Dagmar Hörnchen-Schmitt verlässt die evangelische Gemeinde an der Issel und arbeitet künftig in Wülfrath. Das Einheitsbuddeln in Dingden war nass, aber erfolgreich. Ruckzuck waren Spender für die Bäume gefunden worden. Biersommelier Kloppert ist bei der Weltmeisterschaft in Rimini dabei. Der Hamminkelner Heinz Breuer bleibt für weitere zwei Jahre Vorsitzender der Senioren Union im Kreis und verteidigt seinen Ruf als „Mister 100 Prozent“. Die Stadt verkauft das Vereinsheim Berg. „Chicken 13-4-6“ hängt sie beim Bergrennen alle ab. Pater John verabschiedet sich in Richtung Kleve. Der erste Spatenstich für das neue Lernhaus der Gesamtschule ist getan.

November:

Anna Maria Klocke wird von Landrat Dr. Ansgar Müller der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland überreicht. Mit dabei war auch Bürgermeister Bernd Romanski sowie ihr Ehemann Franz-Josef Klocke. Foto: Johannes Kruck / NRZ

Die SPD stellt ihre Kernthemen für die Kommunalwahl 2020 vor. Es geht um Finanzen, Wohnraum, Bildung und Klimaschutz. Der Heimatverein Dingden eröffnet seine Ausstellung Neuland im Rathaus. Auf Schloss Ringenberg übernehmen die Narren die städtischen Schlüssel. Der Marienthaler Peter Paic bewirbt sich als SPD-Kandidat für das Amt des Landrats. In Brünen feiern sie im Neubaugebiet An der Feuerwehr das erste Richtfest. Gewerbetreibende an der Raiffeisenstraße ärgern sich über die Straßensperrung. Anna Maria Klocke erhält für ihr Engagement in Togo das Verdienstkreuz am Bande. Der Kulturkreis Marienthal bekommt den Heimatpreis des Kreises Wesel. Dirk Bolland wird neuer Leiter der Hamminkelner Polizeiwache.



Dezember:

Vor einer Reihe von Traktoren haben Marienthaler Bauern ein Mahnfeuer angezündet. Sie protestieren gegen den Agrarpakt. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Im Kesseldorf haben sich die Nachbarn zusammengetan und eine Streuobstwiese gepflanzt. Helmut Somsen ist der „Verdiente Bürger“ der Stadt Hamminkeln. Er hat sich vor allem als Heimatforscher in Wertherbruch hervorgetan. Die Stadt legt ihren neuen Rekordhaushalt für 2020 vor. 87.449.238 Euro Einnahmen stehen 88.194.312 Euro Ausgaben gegenüber. Die jahrelangen Diskussionen um die Zukunft der ehemaligen Grundschule in Ringenberg sind entschieden. Die Stadt schließt einen Mietvertrag, um eine Förderschule einzurichten. Auch in Hamminkeln protestieren die Bauern mit Mahnfeuern gegen das Agrarpaket. Martin Willing ist Deutschlands bester Kochazubi. Er lernte seinen Job im Landhaus Ridder in Dingden. Der Hamminkelner, der eine junge Mutter am Bahnhof Voerde vor den Zug gestoßen hat, wird wohl in der Psychiatrie landen, schätzt die Staatsanwaltschaft. Das Landcafé Mutter Busch schließt.