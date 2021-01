Der Fotowettbewerb "Mein schönes Hünxe" ist entschieden

Hünxe Mehr als 200 nahmen an dem Wettbewerb teil. Die besten Fotos gibt es nun auf der Homepage der Gemeinde Hünxe.

Der im Sommer ausgerufene Fotowettbewerb der Gemeinde Hünxe, bei dem Fotobegeisterte aus Hünxe und Umgebung aufgerufen wurden, ihre schönsten Fotos zu zeigen, ist entschieden.

Aus mehr als 200 Bildern wurden diese drei Gewinnerbilder ermittelt. Den ersten Platz belegt Bettina Spennemann aus Dinslaken. Sie hat einen Segelflug mit dem Luftsportverein Dinslaken gewonnen. Auf Platz zwei kam das Foto von Andreas Gräwe aus Hünxe. Er darf mit der Paddelstation Krudenburg auf der Lippe paddeln. Richtig lecker frühstücken darf Daniel Paus aus Hünxe als Drittplatzierter im Landhaus-Café Selders.

Die Entscheidung fiel, so Bürgermeister Buschmann, wirklich schwer angesichts der vielen, wunderschönen Bilder, die eingereicht wurden. Er gratulierte der Gewinnerin und den Platzierten ganz herzlich und bedankt sich an dieser Stelle sehr für das große Interesse an unserer Aktion und die rege Teilnahme.

Die Gewinnerfotos und viele der Bilder, die in die engere Auswahl kamen, sind auf der Homepage der Gemeinde Hünxe unter www.huenxe.de zu bewundern.