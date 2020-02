Der Rosenmontagszug in Wesel wird in diesem Jahr länger

Karnevalsfreunde dürfen sich auf einen in diesem Jahr wieder etwas längeren närrischen Lindwurm in der Hansestadt freuen. „Eine erfreuliche Entwicklung“, nennt es Thomas Holtkamp, dass der Rosenmontagszug in Wesel bis jetzt schon vier Meldungen mehr als im Vorjahr verzeichnet.

Der Präsident vom Carnevals-Ausschuss Wesel (CAW) berichtet, dass 45 Karnevalswagen und Fußgruppen sich also am Rosenmontag in der Kolpingstraße aufstellen und ab 12.30 Uhr dann Richtung Innenstadt in Bewegung setzen.

Durch die Pastor-van-der-Giet-Straße geht es zunächst in die Korbmacherstraße, wo kurz vor dem Übergang in die Kreuzstraße schon einer der ersten Höhepunkte zu erwarten ist. „Erfahrungsgemäß sind in der Nähe der Kaufhofs besonders viele Zuschauer am Zugrand und die Stimmung ist dort besonders toll“, berichtet Holtkamp.

Über die Esplanade, die Magermannstraße und Pastor-Janßen-Straße erreicht der Karnevalszug dann den Großen Markt, wo wiederum hunderte Narren auf die Wagen und Gruppen warten. „Insgesamt rechnen wir mit 15.000 bis 17.000 Zuschauern“, erklärt der CAW-Präsident.

Weiter ziehen die Karnevalisten danach durch die Dimmerstraße, vorbei am Kornmarkt über Ritterstraße, Flesgentor dann erneut durch Korbmacherstraße sowie Kreuzstraße.



Nach-Zug-Feier am Berliner Tor

An der Esplanade biegt der närrische Lindwurm dann jedoch nach links ab zum Berliner-Tor-Platz, wo in der Poppelbaumstraße und der Alten Roßmühlenstraße der Zug endet. „Danach wird traditionell am Berliner Tor weiter gefeiert – auch Gastronomie wird dann dort vorhanden sein“, erläutert Holtkamp weiter.

Der erste CAW-Prunkwagen aus dem Jahr 1970, beim erstmals durch den Carnevals-Ausschuss Wesel organisierten Rosenmontagszug. Foto: CAW / PR

Für die Zugteilnehmer wird es nach dem Ende des Zuges, das gegen 15 Uhr sein dürfte, besonders spannend, denn die besten Wagen und Fußgruppen werden nun hier prämiert. Die Jury – diesmal gebildet von den Karnevalsfreunden Xanten – wird sich in den Stunden zuvor unsers Narrenvolk mischen und genau beobachten, wie die einzelnen Teilnehmer beim Publikum ankommen.

„Dabei wird vor allem Wert auf Kreativität gelegt – es müssen also nicht die teuersten Kostüme oder aufwändige Aufbauten sein. Es kommt vor allem auf eigene Ideen an“, erläutert Thomas Holtkamp die Kriterien.

Für die Sicherheit ist gesorgt

Er freut sich auf ein „friedlich, fröhliches Miteinander“. Die Sicherheit gehe stets vor, denn der Weseler Zug zeichne sich vor allem als Familienerlebnis aus. Auf eine unauffällige Art sorge man für Sicherheit. „Wir wollen den Leuten ja nicht den Spaß nehmen“, sagt der CAW-Chef, den es besonders freut, dass auch das Brüner Dreigestirn erstmals mit in der Kreisstadt beim Zug am Start ist.

Nun hofft er nur noch auf gutes Wetter am Rosenmontag. „Es soll ja schließlich für alle ein tolles Erlebnis werden“, so Holtkamp.

>>> DIE IDEE STAMMTE VON KOLPINGSFAMILIE UND DEM ELFERRAT DER BÜRGERSCHÜTZEN:

Im Jahr 1966 wurde der Weseler Rosenmontagszug aus der Taufe gehoben: Damals beschloss ein kleines Häuflein Jecken der Kolpingfamilie zusammen mit dem Elferrat der Bürgerschützen durch die Stadt zu ziehen und sich den Zuschauern in bunten Kostümen zu präsentieren. Am Anfang waren es allerdings nur kleine Wagen und ganz wenige Fußgruppen.