Die Hamminkelner Sternsinger brechen ihren eigenen Rekord

Die Sternsinger der Pfarrei Maria Frieden sind ganz schön stolz, denn das Ergebnis ihres Engagements kann sich wahrlich sehen lassen: 36.900 Euro kamen bei ihrer Aktion in den Orten Dingden, Hamminkeln, Mehrhoog, Loikum und Ringenberg zusammen und liegt damit schon 7.000 Euro über dem Ergebnis des Vorjahres. Sicherlich werden auch noch in den nächsten Tagen zahlreiche Spenden eingehen. Mehrere Tage lang waren 245 Mädchen und Jungen sowie 100 jugendliche und erwachsene Begleiter unterwegs zu den Menschen.

Viele Male hatten sie unter dem Leitwort „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“ ihre Lieder gesungen und auch „20*C+M+B+20“, Christus Mansionem Benedicat, über die Türen geschrieben. „Eine Frau hat sich über unseren Besuch so sehr gefreut, dass sie sogar geweint hat.“, berichtet die achtjährige Antonia. „Wir können jetzt vielen Kindern helfen, weil uns ganz viele Leute Geld in die Sammelbüchse gesteckt haben“, freut sich die Jungengruppe.

Toller Einsatz und viel Freude am Tun

„Wir sind den Mädchen und Jungen mit ihren Begleiterinnen und Begleitern sehr dankbar für ihren Einsatz“, sagt Pastoralreferentin Christiane Kreienkamp. In Dingden spendeten die Menschen 13.000 Euro, in Hamminkeln 7.700 Euro, in Loikum 3.100 Euro, in Mehrhoog kamen 10.400 Euro und in Ringenberg 2.700 Euro zusammen.