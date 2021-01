Lieselotte, Enie und Greta (von links) als Sternsinger in der St.-Pankratius-Kirche in Dingden

Religion Die Sternsinger in Hamminkeln diesmal auf ganz neuen Wegen

Hamminkeln. Kinder der Kirchengemeinde Maria Frieden überbrachten auch unter Corona-Auflagen den Segen in der Dingender St.-Pankratius-Kirche.

Einmal König sein - das ist für viele Kinder und Jugendliche schon immer ein Wunsch gewesen. Auch in der heutigen Zeit kann diesem Wunsch entsprochen werden, denn als "Heilige Drei Könige" als Sternsinger können sie einen langen Brauch weiter geben und Spenden sammeln.

Die Sternsinger-Aktion ist die größte Aktion von Kindern für die Menschen auf diesem Erdball. Oft sind es Ministranten, Kommunionkinder und Mitglieder einer Gemeinde, die sich dann die königlichen Gewänder anziehen und die Krone aufsetzen. Mit dabei sind meistens auch die Sternträger und Spendenbox-Träger.

Normalerweise bringen sie jedes Jahr am 6. Januar den Segen Gottes für das beginnende Jahr in die Häuser und Wohnungen der Gläubigen. Er soll alle Menschen vor Unheil bewahren. In diesem Jahr ist dies aber ein wenig anders - coronabedingt.

Diesmal keine Kreidezeichen an der Tür

Sternsingen - aber sicher! Die Gläubigen wurden dieses Mal eingeladen, in die St.-Pankratius-Kirche zu kommen, um dort den Segen zu empfangen. Dieses Mal konnten die Sternsinger nicht mit geweihter Kreide die Zeichen "20*C+M+B+21" an die Balken der Haustüren aufschreiben.

Das Buchstabenkürzel steht für die lateinischen Worte "Christus Mansionem Benedicat" und bedeutet "Christus segne dieses Haus". Gleichzeitig sind dies aber auch die Anfangsbuchstaben der Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar, die sich vom Osten des Orients auf nach Bethlehem machten, dem Stern folgten, um Christus zu huldigen. Dazu brachten sie ihre Schätze Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar.

Strenge Hygiene-Regeln und Schutzmaßnahmen

Die Zahlen bedeuten das Jahr, der Stern symbolisiert den Stern von Bethlehem und die drei Kreuze den dreieinigen Gott (Vater, Sohn und Heiliger Geist). Die drei Könige wurden von Lieselotte und Greta Schönefeld (sie sind schon zum sechsten Mal dabei) und Enie Teröde, die auch schon zweimal dabei ist, dargestellt. Sie mussten sich auf diese besondere Aktion vorbereiten und passten sich den Corona-Regelungen an.

Aufgrund der strengen Hygiene-Regeln und Schutzmaßnahmen durften die drei, die sich an einem hell erleuchteten großen Stern vor den Sitzbänken aufgestellt hatten, nicht singen. Zu den Gläubigen musste genügend Abstand gehalten werden.

Modell der Kirche als Sparbüchse

"Es ist schon etwas Außergewöhnliches, mit Maske aufzutreten", sagte Lieselotte. Das Dreikönigslied kam über Lautsprecher vom Band. Lediglich der Segen wurde unzählige Male gesprochen, bevor dann die Gläubigen mit Abstand mit dem zuvor verteilten Desinfektionsmittel einen vorgefertigten Aufkleber mit dem Kreide-Merkmal mitnehmen konnten. Eine Spende zugunsten von Hilfsprojekten für Kinder konnten sie dann in eine besondere Sparbüchse hineinwerfen, denn sie war kleines Modell der St.-Pankratius-Kirche gebaut worden.

"Segen bringen, Segen sein"

Das Leitwort für dieses Jahr lautete: "Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben - in der Ukraine und weltweit". Es ist mittlerweile die 63. Aktion Drei-Königs-Singen.

Seit 1958 sind Jahr für Jahr über eine halbe Million Sternsinger in Deutschland unterwegs und sammeln für Hilfsprojekte. Diese Tradition hat sich zur größten Gemeinschaftsaktion von Kindern für Kinder entwickelt. Organisiert wird sie in Deutschland vom Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).

