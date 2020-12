Religion Die Sternsinger sind in Wesel bald auf neuen Wegen unterwegs

Wesel Die Aktion in Sankt Nikolaus Wesel läuft diesmal völlig anders: Der Segen kommt unter anderen in einem Umschlag zu den Gläubigen.

Die Sternsingeraktion zum Jahresbeginn ist in Wesel (und weit darüber hinaus) ein vertrautes und beliebtes Bild: Kinder, verkleidet als Könige ziehen mit Stern, Segenszetteln und Sammelbüchse von Haus zu Haus. Sie bringen den Segen für das neue Jahr in die Häuser der Stadt und sammeln Spenden mit denen Hilfsprojekte für Kinder in aller Welt unterstützt werden.



Wie so vieles in den vergangenen Monaten müssen wir in diesem Jahr auf dieses Bild verzichten. Die Sternsingergruppen werden keine Besuche an der Haustür machen. Dennoch muss auf den Segen nicht verzichtet werden.

Hotline bis zum 30. Dezember

Die Organisatoren der Sternsingeraktion an den verschiedenen Kirchtürmen der Pfarrei Sankt Nikolaus haben sich neue Wege ausgedacht, wie der Segen der Heiligen Drei Könige zu den Menschen gebracht werden kann: Der Segen kommt im Umschlag, zusammen mit einem Gruß der Gemeinde, einem Aufkleber, einem Segensgebet und den Hinweisen, wie die Hilfsprojekte der Sternsingeraktion auch ohne Sammelbüchse durch Spenden unterstützt werden kann.



Die Umschläge können entweder in den Kirchen abgeholt werden oder über die eine Hotline der Pfarrei bestellt werden. Die Hotline ist bis zum 30. Dezember von 15 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 0281 302669-300 zu erreichen.

Alles zu seiner Zeit

In diesen Kirchen werden die Segensumschläge der Sternsinger zu den angegebenen Zeiten verteilt:

Antonius-Kirche Obrighoven:

vom 6. bis 8. Januar und vom 11. bis 13. Januar von 10 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr, am 9. Januar von 13 bis 18 Uhr sowie am 10. Januar von 11.30 bis 18 Uhr

Franziskus-Kirche Schepersfeld: am 9. Januar von 11 bis 16 Uhr

Zu den Heiligen Engeln Fusternberg am 10. Januar von 14 bis 17 Uhr

Mariä-Himmelfahrt-Kirche Innenstadt am 2. Januar von 10 bis 12 Uhr

Martini-Kirche Innenstadt am 3. Januar von 14 bis 16 Uhr

Herz-Jesu-Kirche Feldmark/Lackhausen/Blumenkamp vom 2. bis 4. Januar von 15 bis 16 Uhr

Marien-Kirche Flüren/Diersfordt Verteilung des Segens in die Haushalte durch die Pfadfinder Flüren am 2./3. Januar. Weitere Segenstüten können nach den Gottesdiensten in den Kirchen mitgenommen werden.

Johannes-Kirche Bislich/Bergerfurth Verteilung des Segens in die Haushalte durch die Sternsinger am 2./3. Januar. Weitere Segenstüten können nach den Gottesdiensten in den Kirchen mitgenommen werden.

Videogruß einer Sternsingergruppe

Diese und weitere Informationen zur Sternsingeraktion, sowie ein Videogruß einer Sternsingergruppe aus Bislich finden Interessierte auch auf der Homepage der Pfarrei unter www.sanktnikolaus-wesel.de.