Das Wichtigste an diesem Tag sahen die Besucher des Weseler Ratssaals schon, bevor die eigentliche Veranstaltung ihren Anfang nahm. Hinter dem Rednerpult hing nicht nur die deutsche, sondern auch die polnische, die niederländische und die Flagge Großbritanniens.

Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel 1 / 26 Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Aus den Trümmern ragen Reste des Willibrordi-Doms heraus. Foto: Stadtarchiv Wesel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 26 Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Der Große Markt liegt in Trümmern, unter anderem fiel auch das Rathaus mit seiner gotischen Fassade den Bomben zum Opfer. Foto: unbekannt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 26 Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Zehn Jahre vor der Zerstörung, im Jahr 1935, sah der Große Markt noch so aus. Foto: Repro: Lars Fröhlich/WAZ FotoPool Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 26 Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Blick auf den Großen Markt mit der Rathauszeile um 1938, nur wenige Jahre vor seiner Zerstörung. Foto: Repro: Lars Fröhlich/WAZ Foto Pool Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 26 Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Ansicht der Rathauszeile um 1935. Foto: Repro: Lars Fröhlich/WAZ FotoPool Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 26 Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Noch einmal der Blick auf den zerstörten Dom. Foto: unbekannt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 26 Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Im Bereich der Brandstraße sind gerade noch die Reste des Wasserturms zu erkennen. Foto: Hilde Löhr/Stadtarchiv Wesel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 26 Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel In den 1930er-Jahren sah es an der Brandstraße noch so aus. Foto: unbekannt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 26 Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Vor der Zerstörung hatte die Rheinbabenbrücke die rechts- und linksrheinischen Teile von Wesel verbunden. Foto: Stadtarchiv Wesel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 26 Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Auch sie wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Foto: Stadtarchiv Wesel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 26 Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Noch eine Ansicht der Innenstadt. Foto: Hilde Löhr/Stadtarchiv Wesel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 26 Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Trümmer wurden bereits von der Straße geräumt. Foto: Stadtarchiv Wesel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 26 Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Ein weiteres zerstörtes Gebäude. Foto: Stadtarchiv Wesel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 26 Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Auch an der Hohe Straße stand kaum noch ein Stein auf dem anderen. Foto: unbekannt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

15 / 26 Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Die Kleinbahn mit ihrem Schienennetz ging ebenfalls kaputt. Foto: Hilde Löhr/Stadtarchiv Wesel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

16 / 26 Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Ein weiteres Bild der Innenstadt in Trümmern. Zu erkennen sind die Reste des Willibrordi-Doms sowie Teile der zerstörten Kirche St. Mariä Himmelfahrt (links). Foto: Stadtarchiv Wesel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

17 / 26 Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Ansicht der Brückstraße, lange bevor der Krieg Wesel zerstörte. Foto: unbekannt Stimmen Sie ab 1 Bewertung

18 / 26 Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel 1951 war in Wesel schon einiges wieder aufgebaut. Hier ein Blick auf den Bereich Viehtor. Foto: Repro: Markus Joosten/FFS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

19 / 26 Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel In mehreren Wellen hatten die Alliierten Bomben auf Wesel geworfen. Foto: Hilde Löhr/Stadtarchiv Wesel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

20 / 26 Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Bei der Bombardierung wurde ein großer Teil der Innenstadt zerstört - 97 Prozent der Stadt lagen danach in Trümmern. Foto: Stadtarchiv Wesel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

21 / 26 Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Es wurden nicht nur Gebäude zerstört, auch starben weit über 1000 Menschen bei der Bombardierung. Foto: Stadtarchiv Wesel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

22 / 26 Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Auch vor den äußeren Stadtteilen machte der Krieg nicht Halt. Hier ein Blick auf die ebenfalls zerstörte Kirche in Bislich. Foto: Heimatverein Bislich Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

23 / 26 Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel In Büderich gab es zwischen April und Juni 1945 ein Kriegsgefangenenlager. Im Hintergrund ist die Solvay zu sehen. Foto: Stadtarchiv Wesel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

24 / 26 Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel In der Wacht am Rhein in Büderich beobachtete Churchill die Lage. Foto: Repro: Markus Weißenfels/FFS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

25 / 26 Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Zwischen Büderich und Orsoy setzten 1945 die Amerikaner über den Rhein. Foto: unbekannt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

26 / 26 Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Auch 1946 lag noch vieles in Trümmern. Foto: Stadtarchiv Wesel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

75 Jahre nach der Zerstörung der alten Stadt Wesel, die am 16. Februar 1945 begann, knapp 75 Jahre nach dem Ende eines Krieges, der Millionen Menschen überall auf der Welt das Leben kostete, ist das wahrscheinlich die größte Leistung der Nachkriegsgenerationen: Dass sie gemeinsam, ungeachtet ihres Passes und ihrer Herkunft, zusammen der Toten und der Zerstörung gedenken.

Das Tor zur Hölle hat Deutschland mit dem Überfall auf Polen geöffnet

Das gewaltige Ausmaß der Verheerungen beschrieb der Historiker und Journalist Alexander Berkel, der den Angriff auf Wesel in einen größeren Kontext setzte (siehe unten). Denn die „Grundlage jeden Gedenkens ist das Wissen.“ Wer nichts wisse, führte er weiter aus, der sei anfällig für falsche Informationen, der könne geblendet werden – und das dürfe nicht passieren.

„Die Tore zur Hölle“, stellte Berkel klar, habe Hitlers Deutschland geöffnet, mit dem Überfall auf Polen im September 1939. Das dürfe auch 75 Jahre nach der Zerstörung Wesels nicht vergessen werden.

Gegen die Gefahr des Vergessens richtet sich auch der emotionale Appell der Menschen, die schon vor 75 Jahren in Wesel lebten – und erleben mussten, wie ihre Stadt in den letzten Monaten des Krieges den Bomben zum Opfer fiel.

Zeitzeugen schildern die verheerenden Tage

In einem Buch, das gerade erschienen ist, schildern sie ihre Erinnerung an die verheerenden Tage im Februar 1945, es sind erschütternde Erzählungen. Erzählungen, aus denen die Zeitzeugen, die mittlerweile alle über achtzig Jahre alt sind, die „vornehmste Aufgabe rechtschaffener Menschen“ ableiten: denen entgegenzutreten, die das Gedenken für ihre Zwecke instrumentalisieren und wieder einen Keil zwischen die Menschen treiben wollen.

Das hob auch Bürgermeisterin Ulrike Westkamp in ihrer eindringlichen Rede hervor, denn „der Tag der Erinnerung an die Zerstörung Wesels im Februar 1945 ist 75 Jahre danach auch ein Tag der Dankbarkeit. Dankbarkeit für Freiheit und Frieden in Europa und für das Zusammenleben der Völker.“

Der Weg dahin ist ein langer gewesen, der keineswegs immer nur geradeaus ging. Der renommierte britische Historiker Ian Kershaw bezeichnet ihn nicht umsonst als „Achterbahnfahrt“. Ein Blick in den Saal zeigte aber, dass es trotz aller Krisen überwiegend bergauf gegangen ist.

Gedenken als eine Aufgabe für die Zukunft formuliert

Doch gerade die Gäste aus Felixstowe erinnerten daran, dass auch in Zukunft noch viele Herausforderungen für den Frieden auf Europa warten. Doch letztendlich sind es nicht die Staaten, die Freundschaften und Verbindungen aufrechterhalten – sondern es sind die Menschen.

Und an diesem Vormittag wirkten alle Beteiligten entschlossen, genau das zu tun: Mitglieder aller im Rat vertretenen Parteien, die schon erwähnten internationalen Gäste, Kirchenvertreter und natürlich die sichtlich gerührten Zeitzeugen, geeint in einem Gedenken, das sich nicht nur in die Vergangenheit richtet, sondern aus ihr eine Aufgabe für die Zukunft formuliert, die gleichzeitig das Motto des Gedenkens bildete: „Nie wieder Krieg!“