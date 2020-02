Diebe erbeuten einen Kleintransporter

Die Polizei ermittelt nach dem Diebstahl in Hamminkeln.

Hamminkeln. Schwere Beute machten Unbekannte im Schutz der Dunkelheit in der Nacht zu Dienstag in Hamminkeln. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Unbekannte brachen zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, in eine Werkstatt an der Straße Kesseldorfer Rott in Hamminkeln ein.

Sie stahlen unter anderem Akkuschrauber und Winkelschleifer der Marken Bosch und Makita, einen E-Scooter und ein Schweißgerät der Marke Schweißkraft.

Zusätzlich entwendeten die Diebe einen abgestellten weißen Mercedes Vito (Kennzeichen Österreich: W-20144N) mit der Aufschrift „Remondis“.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln: 02852 / 966100.