Unbekannte stahlen sieben Meter Regenfallrohr an der Kirche Am Lauerhaas.

Dreister Diebstahl Diebe klauen in Wesel Regenrohre von einer Kirche

Wesel Die Polizei sucht nun in Wesel Zeugen, die vielleicht etwas zwischen Dienstag Mittag und Mittwoch Vormittag etwas beobachtet haben.

Manchen Dieben ist auch nichts heilig. In der Zeit von Dienstag, 14 Uhr, bis Mittwoch, 11 Uhr, stahlen Unbekannte etwa sieben Meter Regenfallrohr von der evangelischen Kirche Am Lauerhaas an der Birkenstraße.

Nun fragt die Polizei: Wer hat etwas auffälliges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wesel unter der Rufnummer 0281 / 107-0 entgegen.