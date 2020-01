Hünxe. Bei der Hünxer Feuerwehr gibt ess 43 Jugendliche, die beim Neujahrsempfang viel Lob bekamen. Viele wechseln später in die „Erwachsenen-Wehr“.

Dieses Team ist spitze: Lob für die Hünxer Jugendfeuerwehr

Im Feuerwehrgerätehaus in Hünxe begrüßte Jugendfeuerwehrwart Philipp Fuchs beim Neujahrsempfang die etwa 100 Gäste und die aktuell 43 Jugendfeuerwehrmitglieder. In seiner Einleitungsrede verglich er die Jugendfeuerwehr und ihre Unterstützer mit einem Feuerwehrauto, das nur zum Einsatz fahren kann, wenn alle Bestandteile richtig ineinandergreifen und funktionieren. Er beschrieb die einzelnen Bauteile und verglich sie mit den anwesenden Gästen. Motor, Reifen, Fahrgestell und viele weitere Bestandteile wurden den einzelnen Gästegruppen zugeordnet. Damit bedankte er sich für die Unterstützung der Gemeinde, des Rates, der Fördervereine, der aktiven Feuerwehr und der Eltern, ohne die eine funktionierende Jugendarbeit nicht möglich wäre.

Hünxes Bürgermeister Dirk Buschmann und Wehrführer Stephan Hinz-Sobottka drückten ihre Wertschätzung gegenüber der Jugendfeuerwehr aus. Sie sei die Grundlage für eine funktionierende und schlagkräftige Feuerwehr. Zwei Drittel der heute aktiven Feuerwehrleute kommt ursprünglich aus der Jugendfeuerwehr. Deswegen möchte Wehrführer Hinz-Sobottka, der erst vor kurzem sein Amt angetreten hat, auch im Laufe des kommenden Jahres häufiger bei Aktionen der Jugendfeuerwehr dabei sein, um sich ein Bild von der geleisteten Arbeit zu machen und die Jugendlichen besser kennen zu lernen.

Viele haben ihre Prüfungen bestanden

In der Jugendfeuerwehr kann man sein Können unter Beweis stellen, indem man Prüfungen ablegt. Die sogenannte Jugendflamme ist in drei Stufen aufgeteilt, die von Stufe zu Stufe immer anspruchsvoller werden. Neben feuerwehrtechnischem Wissen werden zum Beispiel Erste-Hilfe-Kenntnisse und auch ein jugendpolitischer Teil abgefragt. Im vergangenen Jahr haben zahlreiche Mitglieder der Jugendfeuerwehr diese Prüfungen abgelegt und dadurch die Jugendflammen der Stufen eins, zwei und drei erlangt. Die Urkunden und Abzeichen wurden feierlich an die Jugendlichen überreicht.