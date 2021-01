Anastasia Renz (Mitte) ist im Distanzunterricht - da geht es den Zirkuskindern so wie anderen auch. Die kleine Milane (links) ist gern dabei, wenn Yvonne Renz mit den Kindern die Aufgaben löst.

Zirkus in der Pandemie

Zirkus in der Pandemie Distanzunterricht und Warten bei Circus Max Renz in Wesel

Wesel Zirkuskinder wachsen anders auf. Freier, sagt Zirkusdirektorin Katharina Renz aus Wesel. Aktuell aber geht es ihnen wie allen Kindern.

Es geht lebhaft zu im Winterquartier des Circus Renz an der Friedenstraße - hier wird viel gespielt. „Kinder muss man hören können“, sagt Direktorin Katharina Renz und lacht. Zirkuskinder wachsen anders auf als viele ihrer Altersgenossen. Obwohl: Aktuell sind die kleinen Artistinnen und Artisten im Distanzunterricht, wie andere auch.

Ihr Lehrer von der rollenden Zirkusschule hat die Aufgaben gestellt – normal würden die kleineren Kinder im Winter zur Quadenwegschule gehen und ihr gewohnter Lehrer nur zwei Mal die Woche kommen. Während der Tournee besucht er den Zirkus täglich, doch jetzt arbeitet eine der Mütter mit den Kindern die Aufgaben durch.

Hoffen, dass der Impfstoff Besserung bringt

Nach wir vor sitzt der Zirkus fest. „Wir sind startbereit, könnten sofort losfahren“, sagt Katharina Renz. Sie rechnet nicht damit, dass bis Ostern irgendetwas geht, aber im Sommer vielleicht. „Ich schreibe schon die Städte an, in denen wir normal gastieren“, erzählt sie. Ihre große Hoffnung sind die Impfungen.

Bis zu 500 Plätze bietet das Zelt des Weseler Zirkus. „Wenn wir 100 Besucher einlassen dürften und zwei Wochenenden spielten, dann ginge das.“ Weniger lohnt sich einfach nicht, aber ein Hygienekonzept steht. So leicht lässt sich das Familienunternehmen nicht klein kriegen.

Die Solidarität der Spender hält den Zirkus am Leben

„Dank der Solidarität der Weseler haben wir Stroh und Heu bis Ende Februar und auch Geld ist gespendet worden.“ , das kostet – im Herbst ist ein Pferd von einem anderen getreten worden. Eine Woche Tierklinik war die Folge. Zudem müssen alle Zirkustiere geimpft sein, das Veterinäramt überprüft das. „Das ist wichtig, wir reisen ja“, erläutert Katharina Renz.

Mensch wie Tier fehlt das Reisen. Auch die Zirkuskinder seien gern unterwegs, sagt die Chefin, „sie finden überall Kontakt“. Es sei eine besondere Kindheit. „Sie lernen es bereits früh, Verantwortung zu übernehmen“. So verkündet ihre siebenjährige Enkelin stets: „Erst kommen die Tiere, dann können wir frühstücken“.

Und die Dreijährige Milane stiefelt Morgen für Morgen mit zum Füttern in den Stall. „Sie spielen nicht den ganzen Tag mit dem Handy.“ Und Fernsehen „kennen sie so gut wie gar nicht“. Abends spielten die Zirkusfamilien häufig Gesellschaftsspiele. „Wir sind ja immer zusammen“, sagt die Großmutter, die selbst so aufgewachsen ist. „Die Kinder sind immer dabei. Sie sind irgendwie freier als andere Kinder.“

Viele Ideen helfen, zu übeleben

, dass der Weseler Zirkus weiter existieren kann und die Tiere Futter haben. Jüngste Idee: An den Pfandautomaten der Filialen von Edeka Komp wird eine Box aufgehängt. Kunden können ihren Bon spenden, der Erlös geht im März an den Zirkus, damit auch auf der hoffentlich letzten Durststrecke das Futter und Tierarzt bezahlt werden können. Bald soll es wieder aufwärts gehen.