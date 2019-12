Wilfried Kowalczik (v.l.) , Ines Lopian, Elke Woerner, Manfred Lauth und Rosa Fundowaia helfen bei der Tafel in Wesel.

Armut Wesel: Doppelt so viele bedürftige Rentner kommen zur Tafel

Wesel. Rund 1200 Menschen leben von der Tafel in Wesel. Die ehrenamtlichen Helfer sind zum Teil täglich im Einsatz – und machen ihren Job gerne.

Die Kisten stapeln sich in allen Ecken des Ladens am Mühlenweg. Mitarbeiter haben sie seit dem Morgen gepackt, um den Inhalt ab 14 Uhr an die Kunden zu verteilen: Obst und Gemüse, Brot und Kühlwaren für eine Woche dürfen bedürftige Weseler einpacken. „Wir könnten noch mehr Menschen versorgen, wenn wir den Platz hätten“, sagt Manfred Lauth, zweiter Vorsitzender der Tafel.

Doch die Räume sind beengt, eigentlich längst zu klein für die wachsende Zahl der Menschen, die auf das angewiesen sind, was Geschäfte aussortieren. Ein engagiertes Team packt täglich an, um gut 430 Kunden zu bedienen. Zählt man alle Familienmitglieder, werden rund 1200 Menschen versorgt – Tendenz steigend. Mehr Bedürftige: Weseler Tafel liegt im Bundestrend Der Bundesverband der Tafeln gab es jetzt eine aktuelle Entwicklung bekannt: Die Zahl der Kunden ist bundesweit um zehn Prozent auf 1,65 Millionen Menschen gestiegen. Darunter sind auch immer mehr Rentner. Wesel ist da keine Ausnahme: 100 Neuaufnahmen gab es alleine in den letzten drei Monaten. Die Zahl der Rentner unter ihnen hat sich in zehn Jahren auf 160 Personen verdoppelt. Dass die Altersarmut in gleichem Maße gestiegen ist, glaubt Manfred Lauth nicht. Anstieg um zehn Prozent Lebensmittel-Tafeln bekommen immer mehr Zulauf Er vermutet einen anderen Grund: „Die Rentner haben sich früher geschämt. Heute haben sie verstanden, dass es ihr Recht ist, herzukommen.“ Auch viele ausländische Kunden kommen, etwa zur Hälfte sind es Flüchtlinge. Rund 20 Ehrenamtler sind für die Tafel aktiv Rund 20 aktive Ehrenamtler kümmern sich darum, die Waren bei den Supermärkten abzuholen und für die Bedürftigen vorzubereiten. Bis zu 50 Kunden am Tag drängen sich in den Warteraum. In Fünfergruppen werden sie im Laden bedient. Nachrichten Hier gibt es mehr aus Wesel, Hamminkeln und Schermbeck Die Helfer sind meist mehrere Tage pro Woche im Einsatz – oder sogar täglich wie Rosa Fundowaia. Seit 20 Jahren ist die heute 79-Jährige stets von 7.45 bis 16 Uhr im Laden. Weil es Spaß macht, versichert sie: „Ich muss einfach etwas tun“. Wie Manfred Lauth schätzt sie die Arbeit im Team und den Kontakt zu den Kunden. „Ich liebe die Leute und die Leute lieben mich.“ Die Kunden der Tafel sind immer dankbar Gibt es Probleme mit Respektlosigkeit wie in anderen Städten? Manfred Lauth schüttelt den Kopf. „So etwas haben wir hier nicht. Diejenigen würden wir auch sofort ausschließen“. Die Bedürftigen wissen die Hilfe zu schätzen, die Einzelpersonen gegen eine Spende von zwei, Familien für vier Euro erhalten. „Die Kunden strahlen schon, wenn wir sie reinlassen und bedanken sich immer“, berichtet Lauth. Sorgen bereitet dem stellvertretenden Vorsitzenden nur die zunehmende Platznot. „Wir könnten auch Kleidung und Haushaltswaren kriegen, aber die müssen wir zurückweisen, weil kein Platz da ist.“ Daher wünscht sich der Verein neue Räume. Tafel-Mitarbeiter wünschen sich neue Räume Etwas, wo die Kunden ihre Wartezeit nicht so beengt verbringen müssen, gerne einen leerstehenden Supermarkt – doch oft sind die Lokale zu teuer. Hier könnte sich der Verein etwas Hilfe von der Stadt vorstellen, etwa bei der Suche. Einen weiteren Wunsch zählt Lauth auf: Es werden noch helfende Hände im Laden und als Fahrer benötigt. Dann könnten einige Ehrenamtler etwas kürzer treten. >>Tafel in Wesel sucht freiwillige Helfer Rund 25 bis 30 Supermärkte, Discounter und andere Unternehmen stellen Lebensmittel für die Tafel bereit. Gerade jetzt vor Weihnachten führen sie auch besondere Spenden-Aktionen für die Tafel durch. Auch mit Geldspenden wird die Arbeit des Vereins regelmäßig unterstützt. Eine größere Abgabestelle für Waren fällt im kommenden Jahr weg: Das Rewe-Zentrallager verlässt im kommenden Januar den Standort in Wesel. Alle Kunden der Tafel müssen die Bedürftigkeit nachweisen, bevor sie aufgenommen werden Wer die Tafel tatkräftig unterstützen möchte, kann sich telefonisch im Tafel-Laden melden oder über die Homepage Kontakt aufnehmen: www.weseler-tafel.de