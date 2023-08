Bei den PPP-Tagen in Wesel gibt es am Samstagabend zwei Drohnenshows, so ähnlich wie hier am Tenderingsee in Hünxe.

PPP-Tage Drohnenshows sollen starten - hier ist der Blick am besten

Wesel Statt eines Feuerwerks gibt es bei den PPP-Tagen in Wesel am Samstagabend zwei Drohnenshows. Wo sich das Spektakel am besten verfolgen lässt.

Die zwei Drohnenshows am Samstagabend bei den PPP-Tagen in Wesel sollen trotz des unbeständigen Wetters wie geplant über die Bühne gehen. Das bestätigte Wesel Marketing gegen 19.30 Uhr auf Anfrage der NRZ-Redaktion. Am Abend soll es weitgehend trocken bleiben. Die Shows ersetzen das traditionelle Feuerwerk beim Weseler Stadtfest und sind eine umweltfreundlichere Alternative. Rund 100 Drohnen werden den Nachthimmel zu einer Leinwand machen. Los geht das jeweils zwölfminütige Spektakel um 21.30 Uhr und um 23.30 Uhr.

In die Luft steigen die Drohnen, die von den Mitarbeitern einer Spezialfirma gesteuert werden, von der Straße Schillwiese. Das Schauspiel ist vom Kirmesgelände an der Rundsporthalle und der Straße „An de Tent" aus am besten zu sehen. Um nichts zu verpassen, sollten Zuschauerinnen und Zuschauer sich einen Platz suchen, der möglichst wenig von Bäumen verdeckt ist und freie Sicht bietet. Dazu eignet sich auch das Gelände direkt vor der Rundsporthalle.

