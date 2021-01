Ein Hausmeister mit Herz erhält den Weseler Ehrenamtspreis

Wesel Wolfgang Schneider gehört zu den Menschen, die Wesel lebenswert machen. Im Altenheim sorgt er für viel Freude im Leben der Senioren

Wolfgang Schneider brennt für seinen Beruf als Hausmeister im Altenheim am Willibrordiplatz. Über seine berufliche Tätigkeit hinaus liegt es ihm am Herzen, die ihm anvertrauten Menschen mit Lebensfreude anzustecken. Dabei gehen ihm die Ideen niemals aus, auch nicht in diesen schweren Zeiten. Dass er den Ehrenamtspreis der Stadt Wesel verdient hat, bestätigen alle, die den 61-Jährigen kennen, der jenseits seiner Arbeitszeit alles in Bewegung setzt, um den Bewohnern unvergessene Stunden zu ermöglichen.

Wer anderen hilft, dem wird auch geholfen

Der 61-jährige Weselaner ist in seiner Heimatstadt bestens vernetzt. Seit 1975 ist er Mitglied des Bürgerschützenvereins Wesel, aktiv in der Prinzengarde und leidenschaftlicher Feuerwehrmann. Wenn jemand Hilfe braucht, ist er zur Stelle, so kann er ebenso auf Freunde und Bekannten setzen, wenn Hilfe von außen nötig ist. Wie vor vier Jahren, als er die Idee, einen Karnevalswagen für die Senioren zu kaufen, in die Tat umsetzte. Seit 30 Jahren organisiert Schneider im Willibrordi-Altenheim eine grandiose Karnevalssitzung. Nach einer dieser Sitzungen meinte seine Mitstreiterin Ulla Schumacher: „Das war so toll, das ist gar nicht mehr zu toppen.“ Ist es! Denn in dem Moment wurde die Idee vom Karnevalswagen geboren.

Personal stiftete Geld für den Ankauf des Wagens

„Meine Kollegen waren so begeistert von der Idee, dass die Hälfte des Personals privat 50 Euro für die Anschaffung des Wagens stiftete“, erzählt Ulla Schumacher. Übers Internet fanden sie den Wagen in Alpen-Veen. Bei Bauer Schmäh in Obrighoven wurde er untergestellt und los ging die ehrenamtliche Arbeit. „Wir mussten an alles denken. Sogar ein Toilettenhäuschen haben wir installiert. Die Stühle wurden fest angeschraubt, damit sie nicht verrutschen konnten. Wir haben ein Sicherheitskonzept erstellt, eben sämtliche Auflagen erfüllt“, resümiert Schneider. Bis der TÜV kam - am Samstag vor Rosenmontag - und die Bremsanlage monierte. „Ich war völlig am Ende.“

Eine Nacht- und Nebelaktion rettete die Mitwirkung am Rosenmontagszug

Doch dann mobilisierte er „Jan und Mann“. Bis tief in die Nacht wurde bei klirrender Kälte geschweißt und gewerkelt, die Bremsanlage neu installiert. Und tatsächlich gab der TÜV Rosenmontag für die Jungfernfahrt grünes Licht. Auch das Problem, nicht mobile Bewohner auf den Umzugswagen zu hieven, hatte Wolfgang Schneider dank seiner Kameraden vom Löschzug Wesel gemeistert. Klar, dass bei soviel Einsatz nicht nur die Lokalpresse den Akt des Wagenbauens und schließlich den Umzug selbst begleitete, auch diverse Fernsehsender hatten sich mehrfach bei Wolfgang Schneider angemeldet. Dreimal in Folge gingen die Willibrordi-Senioren beim Rosenmontagszug an den Start.

Wolfgang Schneider mobilisiert alle Größen im Weseler Karneval

Doch es war nicht nur die Wagenbau-Initiative, die für die Verleihung des Ehrenamtpreises ausschlaggebend war. Schneiders Engagement im Altenheim an den Karnevalstagen findet Jahr für Jahr große Beachtung. Er schmückt den Saal aufwendig, baut sogar eine Bühne auf, damit auch die Zuschauer in den letzten Reihen das Geschehen verfolgen können. Wolfgang Schneider organisiert Livemusik, seit Jahren spielt Theo Goch hier ehrenamtlich, und sorgt dafür, dass alle Größen im Weseler Karneval hier ihre Aufwartung machen. „Sie kommen alle sehr gerne. Angefangen von der Kindertanzgarde, der Prinzengarde, dem Fanfarenchor und vielen mehr. Es waren schon über 100 Karnevalisten im Haus - und Bürgermeisterin Ulrike Westkamp kommt in jedem Jahr.“

Auch bei den Bewohnern findet sein Engagement Unterstützung. So hat die 93-jährige Vera Winter für das zehnköpfige Orga-Team, das sich nach dem Namen des Wagens „Je oller je doller“ benennt, rote Baskenmützen gestrickt, passend zu den roten Sweatshirts der Ehrenamtler. Die mitfahrenden Bewohner wiederum wurden mit Schlafsäcken versorgt, damit sie während des Umzugs oben an Bord nicht frieren. An alles ist gedacht.

400 Teelichter illuminierten die Gartenanlage

Um so schmerzlicher nun die komplette Absage. „Wir machen Karneval gar nichts, es wird auch nicht geschmückt“, berichtet Schneider. „Es war schon in der Weihnachtszeit bitter“, erinnert sich Ulla Schumacher. „Besonders dass die Adventsfeiern auffallen mussten. Das Singen von Weihnachtsliedern hat den alten Leuten so gefehlt“, hat die Betreuerin beobachtet. Doch Traurigkeit bei den Bewohnern zu erleben, mag Wolfgang Schneider überhaupt nicht. So hatte er im Advent die Idee, zwei Trompeter zu bitten, an einem Abend in der Gartenanlage des Altenheims am Dom zu spielen. „Ich habe die Bäume und Sträucher illuminiert, wir haben 400 Teelichter aufgestellt. Es gab ein großes Holzfeuer, Glühwein und Kakao. Nicht nur zwei, sogar vier Trompeter kamen. Als sie vor unseren Bewohnern spielten, die in ihren Rollstühlen im Kreis um das Feuer saßen, hatten wir alle Tränen in den Augen.“

Da stand ein Pferd auf dem Flur

Vor zwei Jahren stand ein niedliches Pony, das einen beladenen Schlitten zog, auf dem Flur vor den Zimmern der Bewohner. Wer hatte das mit Weihnachtsschmuck dekorierte Pferd „eingeschleust“? Natürlich Wolfgang Schneider.

Von solch unglaublichen Einsätzen müssen die Senioren Elke Spörkel, die regelmäßig als Seelsorgerin im Haus ist, erzählt haben, denn sie war eine derjenigen, die Wolfgang Schneider für den Ehrenamtspreis vorgeschlagen haben.