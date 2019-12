Ein Privathaus voller Krippen in Schermbeck

Während unsereins zu Hause meist eine Krippe unterm Weihnachtsbaum aufstellt, hat Anke Isselhorst aus Gahlen-Besten 160 Exemplare, die sie in der unteren Etage - einschließlich der Gästetoilette - verteilt. Sie lebt diese ganz besondere Sammelleidenschaft seit 30 Jahren.

Die Mutter von zwei Kindern hat Krippenensembles aus Papier, aus Glas, Wachs, Marmor, Keramik oder auch aus Metall, Holz, Klöppelspitze, Kunststoff oder als Briefmarke, Krippenfiguren im Gänse- und im Wachtelei, oder in einer Baumwurzel.

Ein besonders seltenes Objekt ist die Darstellung der Weihnachtsgeschichte auf Notgeld aus den 1920er Jahren. Das Krippenmotiv ist auf einer Christbaumkugel verewigt, ein weiterer Blickfang ist ein Triptychon oder eine Darstellung mit Wäscheklammern aus dem Gahlener Kindergarten. Eine Spieluhr fehlt ebenfalls nicht in der Sammlung. „Stille Nacht, Heilige Nacht“, lässt sie erklingen. Schon vor der Haustür in Besten werden Besucher von einem besonderen Hingucker eingefangen: Krippenfiguren aus Terrakotta, die in einem schön gestalteten Umfeld zum Blickfang werden. Für den üblichen Stall musste ein Möbelstück herhalten, welches von Ehemann Herbert einfach passend bearbeitet wurde.

Ein jährliches Ritual

„Viele Jahre habe ich mir diese gewünscht und sie im Sommer im Italienurlaub gefunden“, erzählt die Krippensammlerin begeistert. Denn sie geht nicht einfach los und kauft Figuren, vor allem auch nicht jede. Eher zufällig werde sie mit den Darstellern der Weihnachtsgeschichte zusammengebracht. Sie erklärt „Das Gesicht muss mich ansprechen.“ Beim Betreten des Hauses präsentieren sich die ersten Darstellungen im Hausflur – „Wow-Effekt“ inklusive. Darunter findet sich auch die Krippe, mit der alles angefangen hat. Selbst angefertigt hat sie diese, mit Figuren aus Sackleinen. Ehemann Herbert und Sohn Rico transportieren in jedem Jahr Mitte November zwei große Kisten mit den Sammelstücken auf Paletten in die Garage. Doch vorher werden alle Fenster geputzt, denn wenn alles fertig ist, gibt es auch auf den Fensterbänken keinen freien Platz mehr. Die Garage wird dann für Fahrzeuge verschlossen - diese müssen draußen parken.

Und dann fängt die Liebhaberin an auszupacken. „Wild sieht es während der Zeit dort aus“, erzählt Anke Isselhorst lachend. Die ganz unterschiedlichen Figuren werden aus den Kisten herausgenommen, zur Seite gelegt, wieder in die Hand genommen und überlegt, an welchem Ort und wie sie aufgestellt werden. Denn es gibt kein so genanntes Schema F.

Diese Krippe aus Ton stammt aus Peru. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Am Totensonntag haben dann alle ihren Platz gefunden. „Das heißt aber nicht, dass ich zwischendurch nicht nochmal umdekoriere,“ sagt sie. Die untere Etage des Hauses wird so zum Krippenmuseum und es zeigt sich, dass „Das liebliche Kind in der Krippe“ von vielen Künstlern ganz unterschiedlich dargestellt worden ist.

Eine Krippe kann nur mit Lupe betrachtet werden

Die Nachbildung der Weihnachtsgeschichte hat hier vielfältige Gesichter. Die kleinste Krippe bekam Anke Isselhorst übrigens von ihrem Mann geschenkt. Diese ist so klein, dass die Einzelheiten nur durch eine Lupe zu erkennen sind. Klein und fein sind auch die weißen Figuren auf dem Kamin – Sammelobjekte aus den 50er Jahren, die es als Beigabe von Margarinebechern von Rama oder Fri Juwel gab. Der farbige Samt, auf dem sie aufgestellt sind, wird auf dem Kaminsims fixiert, denn „Die Figürchen haben einen großen Dominoeffekt, wenn man nicht aufpasst“, so die Sammlerin. Und Ende Januar wird dann alles wieder für zehn Monate gut verpackt. Alle Jahre wieder eben.