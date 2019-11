Ein Weseler zeigt, wie Schmuck zur Kunst wird

Schmuck ist im günstigsten Fall erstklassiges Handwerk. Aber ist es auch Kunst? Ja, sagt Udo Goertz, Weseler Schmuckdesigner und Goldschmied. In der Ausstellung „Schmuckgeschichten“ zeigt er seine Arbeiten bis zum 18. Dezember in der Niederrheinischen Sparkasse Rhein Lippe an der Bismarkstraße. Die Vernissage beginnt am Mittwoch um 18 Uhr.

Besondere Wünsche

„Jedes Schmuckstück hat eine Geschichte“, sagt Goertz – und die führt dazu, dass es so und nicht anders gearbeitet ist. Die Verbindung der Wünsche der Menschen mit dem Schmuckstück, die Geschichte die dazu führt, dass eine Perlenkette mit einem großen silbernen Engel bestückt ist oder Ringe eine besondere Form, einen speziellen Stein bekommen: All das gebe dem Schmuck Individualität und mache ihn zur Kunst.

Udo Goertz ist gelernter Goldschmied. Doch nach seiner Ausbildung verließ er die Pfade des reinen Handwerks, besuchte die Fachoberschule für Gestaltung in Essen, studierte im Anschluss an der Fachhochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd und wurde schließlich Diplom-Designer. Seine Diplomarbeit ist auch in der Ausstellung zu sehen: goldener Halsschmuck aus Reifen, der sich durch wenige Griffe verändern lässt. Wer mag, kann gar einen der Reifen über der Schulter tragen.

Filigrane Weseler Stücke

„Horror vacui“ heißt eine weitere Kette, die wohl eher zum Nachdenken als zum Tragen gedacht ist – eine Kette, die statt Steinen mit Pillen geschmückt wird: Die Angst vor der Leere, die mitunter mit Drogen betäubt wird. Eine Arbeit für das Forum für Schmuck und Design in Köln, in dem Goetz Mitglied ist.

Es gibt viel zu bestaunen in der Ausstellung. Auch die zauberhaften filigranen Stücke, die Goetz, der 1992 selbstständig wurde, im Laufe der Jahre für Wesel erstellt hat.

Zum Hansefest oder anderen Gelegenheiten: Eine Miniaturrathausfassade als Anstecknadel mit winzigen Details, Fisselsarbeit für einen Geduldigen mit Kopflupe – die hat er mitunter sogar am Bett liegen, sagt er. Eine winzige Hansekogge gehört dazu, Esel in diversen Variationen, das Fenster im Wasserturm als Anstecknadel – es gibt fast nichts, was nicht als Vorbild für ein Schmuckstück dienen könnte.

Sohn Simon besucht die selbe Fachhochschule wie der Vater

Simon Goertz hat seinen Vater bei der Ausstellung unterstützt – er ist für die Fotos zuständig, für Präsentation und mehr. Und er tritt in seine Fußstapfen: Der 23-Jährige studiert im fünften Semenster – klar, in Schwäbisch Gmünd, an der Fachhochschule für Gestaltung.

Zur Ausstellungseröffnung wird Udo Goertz am Mittwochabend seine Arbeiten, und die Philosophie, die dahinter steckt, selbst ein wenig erläutern, Models werden zeigen, wie der Schmuck getragen werden kann. Bei einem kleinen Umtrunk kann dann gefachsimpelt werden.