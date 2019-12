Wesel. Unbekannte dringen in ein Reihenhaus an der Ackerstraße ein. Nachbarn entdecken die offene Terrassentür. Die Polizei bittet um Hinweise.

Einbrecher durchwühlen Einfamilienhaus in Wesel

Ein Reihenmittelhaus an der Ackerstraße in der Feldmark ist am Wochenende zum Ziel für Einbrecher geworden. Ein Nachbar entdeckte am Sonntag die offen stehende Terrassentür und alarmierte den Sohn des 95-jährigen Eigentümers, der wiederum die Polizei verständigte.

Die Täter müssen sich in der Zeit zwischen Samstag, 14.00 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr, Zugang zum Haus verschafft haben. Im Inneren hatten sie alle Räume durchwühlt.

Was die Unbekannten jedoch erbeuteten, steht zurzeit nicht fest. Die Kriminalpolizei sucht daher Zeugen und bittet diese, sich mit der Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0, in Verbindung zu setzen.