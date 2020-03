„Fußball hat mich schon immer interessiert“, sagt Hilmar Ulland. Er sei Schalker, sagt der 71-jährige Weseler, der aber auch für andere Vereine in der Region Sympathien hat. Als Münz- und Briefmarkensammler ist er vielen in Wesel bekannt – vor allem durch seinen kleinen, urigen Laden in der Viehtorstraße, in dem er bis März 2019 Münzen und Briefmarken verkaufte.

Dort sei auch jahrzehntelang über Fußball philosophiert worden – vor allem mit seinem damaligen Freund Hans Volkmann habe er Woche für Woche die Tabellen der drei höchsten deutschen Fußballligen dokumentiert.



Sammlerfreund Richard Dittmann

Irgendwann lernte er dann Richard Dittmann aus Borth kennen – der ebenfalls Münzen und Briefmarken, vor allem aber Autogramme sammelte und rund 50 Fotoalben voller Fußball-Fotos und -Berichte zusammengestellt hatte.

Das königsblaue „Schaufenster“ mit einem Album und Autogrammen vom FC Schalke 04 Foto: Markus Weissenfels / FFS

So wurde Hilmar Ulland, der sich als „Briefmarken-Millionär“ bezeichnet, auch zum „Autogrammjäger“ und stellt nun in der Stadtbücherei einige seiner Errungenschaften, ergänzt durch Exemplare der Dittmann-Sammlung, die er von seinem erkrankten Sammelfreund übernommen hat, aus.

Mittlerweile habe er etwa 70 Alben und über 1000 Autogramme, berichtet der Weseler stolz.

„Fußballbundesliga und Autogramme“ nennt Ulland die Ausstellung der Reihe „Mein kleines Hobby“. In zwei Vitrinen zeigt der 71-Jährige noch bis zum 18. April acht Alben sowie rund zwei Dutzend Autogrammkarten mit Unterschriften – aus den Jahren 1978 bis heute.

Natürlich finden sich auch einige Spieler und Offizielle des FC Schalke 04 darunter – wie aus der Saison 1989/90 Ingo Anderbrügge und der damalige „Obmann“ Charly Neumann.

Ein ganzes „Schaufenster“ ist auch den Duisburger Zebras gewidmet: Bernard Dietz hat auf einer Karte unterschrieben, die ihn im grünen Trikot des MSV Duisburg aus den 70er Jahren zeigt. Und auch die „Fohlenelf“ aus Mönchengladbach findet sich wieder mit Karten von Winfried Schäfer, Frank Mill und Hans-Günter Bruns – direkt neben einem Autogrammball der deutschen Nationalmannschaft.

Box-Legende Max Schmeling

Auch zwei „Nicht-Fußballer“ haben es in die kleine Ausstellung geschafft: Autogramme von Box-Legende Max Schmeling und von Gustav Kilian – letzterer war deutscher Profi-Radrennfahrer und Trainer. Für Ulland gehören sie alle zur Geschichte des deutschen Sports, die er nun der Öffentlichkeit präsentiert.