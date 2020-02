Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch am Info-Häuschen am Rathaus.

Blaulicht Ganoven hebeln an der Rathaus-Info in Wesel Fenster auf

Wesel. Die Diebe erbeuteten wohl nur Kleingeld aus dem Info-Häuschen am Weseler Rathaus. Die genaue Schadenssumme steht noch nicht fest.

Das Info-Häuschen am Rathaus am Klever-Tor-Platz war Ziel von Ganoven: Sie hebelten in der Zeit von Freitag, 16.30 Uhr, bis Montag, 6.30 Uhr, die Glasscheibe auf.

Dann stahlen sie Kleingeld, das dort aufgewahrt war. Wie viel sie genau erbeuteten, steht derzeit noch nicht fest, teilte die Polizei mit.

Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0281 / 107-0.