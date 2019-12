Geschichten um eine italienische Sippe im Bühnenhaus Wesel

Jan Weilers Buch „Maria, ihm schmeckt’s nicht“ ist gerade in der 52. Auflage, auch die Verfilmung kam gut an. Das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel hat nun die Theaterversion in Szene gesetzt. Die Bearbeitung von Dirk Böhling war am Samstag und Sonntag im Bühnenhaus zu sehen und als Singspiel angelegt.

Dem Publikum gefiel es. Erzähler Jan wendet sich immer wieder an die Zuschauer: „Soll ich das Hemd offenlassen?“, fragt er, als er aufgeregt und mit Blumenstrauß in Krefeld vor der Tür der Eltern von Freundin Sara steht. Er will um deren Hand anhalten. Vater Antonio stammt aus Italien. Der Schweizer Francesco Russo spielt ihn wunderbar komisch, diesen gutmütigen italienischen Gastarbeiter, der unter einem Schalke-Poster und einem röhrenden Hirsch auf einem Sofa Marke Gelsenkirchener Barock thront.

Einfallsreich zuspitzend

Überhaupt das Bühnenbild: Farbenfroh, die einzelnen Szenen einfallsreich zuspitzend, trägt es zum Gelingen der Inszenierung bei. Doch zurück zu Antonio: Zunächst schaut er so kritisch, dass Jan nur noch stottert. Doch schließlich drückt er Jan an die Brust und nennt ihn von nun an nur noch „meine liebe Junge“ - mit herrlichem Akzent. Die Hochzeit muss auch im italienischen Campobasso bei Antonios Familie gefeiert werden, und so bricht man dorthin auf, wo die Nonna, der demente Großvater und diverse Verwandte, ein Mafioso inbegriffen, sie lautstark in Empfang nehmen.

Zwischendurch gibt es italienische Schlager

„Geschichten um meine italienische Sippe“ lautet der Untertitel von Jan Weilers Buch, und die erzählt auch augenzwinkernd das Bühnenstück: von der Beerdigung des Großvaters oder der Reise an den Strand und natürlich von den Fressgelagen, bei denen immer darauf geachtet wird, dass Familien-Neuzugang Jan auch ja genug isst. Wenn nicht, wird immer gleich vermutet, es schmecke ihm nicht.

Zwischendurch intoniert die Truppe bekannte italienische Schlager wie Adriano Celentanos „Una festa sui prati“, und die gute Laune überträgt sich auf die Zuschauer. Aber auch ein Rückblick auf die Zeit, als Vater Antonio in den Sechzigern nach Oldenburg kam, fehlen nicht: Dort wurde er nicht nur nett aufgenommen.