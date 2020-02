Grandiose Bauwerke beim Rosenmontagszug in Dingden

Hamminkeln. 20 Mitglieder der Pfarrgemeinde bauten den Dingdener Kirchturm nach, den einige Jungschützen an Pfingsten 2019 wohl erklommen hatten.

Das Schöne an Karneval ist ja, dass manche Narren wirkliche Vorkommnisse aus dem Ort aufgreifen und stark überzeichnet wiedergeben oder sogar nachspielen. Dies gelang in diesem Jahr den rund 20 Mitgliedern der Pfarrgemeinde Maria Frieden perfekt. Der Kirchturm der Dingdener St.-Pankratius-Kirche war im vergangenen Jahr monatelang eingerüstet.



Der Hahn war wohl das Ziel...

„Da sind dann wohl Pfingsten ein paar Jungschützen am Gerüst den Turm hochgeklettert“, berichtet Pastoralreferentin Christiane Kreienkamp als Gipfelstürmerin verkleidet. „Der Turm ruft – Jungschützen on top“ hatte die Gruppe auf ihren Wagen mit dem Glockenturm geschrieben.

Und sie wussten auch genau, warum die jungen Schützen wohl den Turm hinauf wollten: „Wer den Vogel nicht trifft, holt sich halt den Hahn.“ Eine durchaus riskante Kletter-Aktion allerdings! „Glücklicherweise ist aber niemandem etwas passiert. Und der Hahn hängt auch noch“, ergänzt Kreienkamp.

Als Gipfelstürmer baute die Maria-Frieden-Gemeinde ihren Glockenturm nach. Foto: Markus Joosten / FFS

Sehr originell waren gestern auch die Fahrzeuge aus dem AnimationsKinofilm Cars: Aus Ketcars hatte ein Freundeskreis um Ken Gertzen fünf Autos mit Comic-Gesichtern nachgebaut – da steckte sicher sehr viel Arbeit dahinter. Doch das hatte sich gelohnt: Staunende Blicke und Begeisterung am Straßenrand waren der Lohn für diese tolle Idee.

Traditionell hoch oben auf ihrem Prinzenwagen vom Karnevals-Club Dingden (KCD) thronte Prinzessin Andrea mit ihrer Pagin Sonja und winkte ihrem Narrenvolk zu.

Auch der Nachwuchs genoss den Rosenmontagszug sichtlich: Prinz Tim und Prinzessin Emelie hatten sogar ihren Elferrat im Schlepptau – die Kinder aus ihrer Fußballmannschaft in Fußball-Trikots verkleidet.

Die Frauen des Elferrats liefen als Sternchen, die Nachbarschaft der Kinderprinzessin hatte sich in Anspielung auf den Film „Die wilden Kerle“ als „Die wilden Nachbarn“ kostümiert.



T(h)ierisch unterwegs mit dem Elferrat

Löwen, Hirsche und Bären fuhren auf dem Wagen des Elferrats mit. Ihr Motto „T(h)ierisch unterwegs“ nahm natürlich Bezug auf Prinzessin Andrea Thier.

„Der ,Dingdener Zuch’ ist in diesem Jahr etwa 666 Meter lang und wurde aus ungefähr 333 Karnevalisten gebildet“, verkündete Zugorganisator Michael Bauer, der nach neun Jahren diesmal letztmalig diese Funktion inne hatte.

Was ihn etwas nachdenklich stimmt, war die deutlich geringere Zahl an Wagen und Fußgruppen in diesem Jahr. 29 Zugnummern (und damit acht weniger als im Vorjahr) waren diesmal im Ablaufplan aufgeführt.

Und bei diesem wurde noch sehr wohlwollend gezählt, denn auch Polizist Jürgen Stratmann

am Zuganfang und das DRK-Auto am Zugende galten als eigene Startnummern.



Protestwagen als Mahnung

„Um diesem Trend entgegenzuwirken, lassen wir einen Protestwagen mitfahren“, erläuterte Baur, was sich hinter Startnummer 4 verbarg. Auf dem schwarzen Wagen, der wie ein riesiger Sarg wirkte, stand zu lesen: „Die Stadt ohne Dingdener Karneval ist wie Flasche leer!“