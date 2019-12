Krebserkrankung Große Trauer in Schermbeck um die kleine Milla

Schermbeck. Das Kind war an einem Neuroblastom erkrankt. Viele Schermbecker nahmen an dem tragischen Schicksal der Zweijährigen großen Anteil und halfen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Große Trauer in Schermbeck um die kleine Milla

Das schwer an Krebs erkrankte Mädchen Milla aus Schermbeck ist in der Nacht zu Freitag gestorben. Das Kind hat den Kampf gegen die heimtückische Krankheit verloren – am Samstag wäre sie drei Jahre alt geworden.

Erst vor wenigen Tagen hatte es eine große Benefizaktion in der Schermbecker Mittelstraße für das kleine Mädchen gegeben.

Auf den Freundeskreis um Lea Alfers, der Patentante von Milla, war eine Welle der Hilfsbereitschaft zugerollt.

Auch mehrere Schermbecker Vereine und Organisationen hatten Spenden organisiert, um die Familie in der schweren Zeit zu unterstützen.