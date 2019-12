Großer Jubel beim Parteitag der SPD im Kreis Wesel

Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken haben gut lachen. Hier ein Bild von der Regionalkonferenz Anfang Oktober in Duisburg.

Kreis Wesel. Olaf Scholz und Klara Geywitz waren in der Favoritenrolle beim Wahlmarathon um den SPD-Parteivorsitz. Was sagen Genossen in und um Wesel nun?

Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken haben den Mitgliederentscheid über den SPD-Parteivorsitz für sich entschieden. Mit einer knappen Mehrheit von 53,06 Prozent der Stimmen setzten sie sich in der Stichwahl gegen das Duo Olaf Scholz und Klara Geywitz (45,33 Prozent) durch und sollen nun auf dem Parteitag vom 6. bis 8. Dezember in Berlin dem Parteivorstand zur Wahl vorgeschlagen werden. Was sagen die Genossen in Wesel und Umgebung zur Wahl?