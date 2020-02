Gunter Demnigs Stolpersteine sind in Wesel bald komplett

Immer wieder begegnet man ihnen quasi im Vorbeigehen, den Messingquadraten mit Inschrift im Bürgersteig. Seit 2009 erinnern die so genannten Stolpersteine an 48 Stellen der Kreisstadt an die grausame Deportation und Ermordung Weseler Bürger jüdischen Glaubens.

Nach und nach wurden die Betonsteine mit einer gravierten Messingplatte von Künstler Gunter Demnig vor den einstigen Wohnhäusern dieser Menschen verlegt. Er möchte damit ein europäisches Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus schaffen. 75.000 solcher Steine sind es mittlerweile in Deutschland und gut zwei Dutzend europäischen Staaten. Jede Inschrift beginnt mit den Worten „Hier wohnte“… Dann folgen der Name, das Geburtsdatum und der Todestag sowie der Weg, den die Betroffenen gehen mussten - soweit dies bekannt ist. Vielleicht entsteht bei den Passanten so ein Bild von diesen Menschen.

In Wesel, Obrighoven und Büderich

Doris Rulofs-Terfurth vom Stadtarchiv Wesel weiß nach teils intensiver Recherche vieles über die jeweiligen Familien. Bei der Verlegung neuer Stolpersteine werden so ganz persönliche Geschichten lebendig.

134 Stolpersteine gibt es in Wesel bereits, die meisten davon in der Innenstadt, aber auch in Büderich und in Obrighoven. 20 weitere sollen es noch werden, dann sind alle Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Wesel bedacht.

Familie Sanders aus der Torfstraße

Die nächsten zehn Exemplare werden wahrscheinlich im Dezember ihren Platz finden. Eine entsprechende Anfrage hat Rulofs-Terfurth bereits bei Demnig gestellt, es gibt aber noch keine definitive Zusage. Dann geht es zur Torfstraße 22, wo Familie Sanders zu Hause war. 1913 kamen die Sanders’ nach Wesel, Mutter Johanna, 1872 in Spellen geboren, und die Töchter Charlotte, Ida und Sibylle sowie die Söhne Jakob und Sally. Sie zogen zunächst zum Kaldenberg, später dann in die Torfstraße. Ida wurde von Münster nach Riga deportiert. Charlotte, Sibylle und Jakob (später Jack) flüchteten vor den Nazis nach Kolumbien und in die USA. Sie waren 1988 auf Einladung der Stadt Wesel zu Besuch in ihrer alten Heimat.

Johanna Sanders mit ihrem Sohn Jakob und einer Tochter. Die drei schauen aus ihrer Wohnung am Kaldenberg in Wesel. Foto: StAdtarchiv wesel

Auch Jutta Marchand, die 1878 in Wesel das Licht der Welt erblickte und 1941 nach Riga deportiert und ermordet wurde, erhält einen Stolperstein vor der Kurzen Straße 2. Sie arbeitete als Köchin, ihre Eltern haben auf dem jüdischen Friedhof am Ostglacis ihre letzte Ruhe gefunden. Zudem wird Familie Lilienfeld gewürdigt. Sie wohnte nur kurz am Willibrordi-Platz, genauso wie Jakob Scherer, Synagogendiener und Kaufmann. Über sein Schicksal ist nichts bekannt. Siegmund Lilienfeld brach 1938 tot auf dem Großen Markt zusammen, seine Frau und seine Tochter überlebten den Holocaust nicht.

An weitere politische Opfer erinnern

2021 werden dann die letzten zehn Steine verlegt. Damit soll allerdings noch nicht Schluss sein, sagt Doris Rulofs-Terfurth. Man wolle weiter forschen und an andere politische Opfer erinnern, etwa an Sinti und Roma. Dazu sei die Nutzung diverser anderer Archive nötig.

Das Interesse bei den Weseler Schulen ist jedenfalls groß. Die beiden Weseler Gymnasien und die Gesamtschule sind regelmäßig bei der Verlegung der Steine dabei. Und die Stolpersteine seien ein guter Aufhänger für den Unterricht. Auch eine Jugendgruppe der Evangelischen Kirchengemeinde engagiert sich und gestaltet die Verlegung des von ihr finanzierten Steins.

Zahlreiche Geldspender

Spenden seien schon mehrfach von CDU und SPD sowie Grünen und Linken gekommen, dazu vom Jüdisch-Christlichen Freundeskreis, der früheren Verbands-Sparkasse, dem Seniorenbeirat, dem Lions Club und der Loge zum Goldenen Schwert.

Die Wohnungsbaugenossenschaft spendete für Steine vor einem ihrer Häuser, lediglich eine Hauseigentümerin tat dies bislang auch. Weit über die Hälfte der Spenden ist privater Natur, wobei manche schon mehrmals ins Portemonnaie gegriffen haben und dies die wenigsten anonym machen.

Ein Stolperstein erinnert übrigens an das Euthanasie-Opfer Gerhard Lenzen, ein weiterer an Heinz Bello, der wegen Wehrkraftzersetzung hingerichtet wurde.

Mahnmal und Bronzetafel

In Wesel gibt es zum Gedenken zudem das jüdische Mahnmal am Willibrordi-Dom unweit der einstigen Synagoge, hinzu kommt eineBronzetafel neben dem Rathauseingang. Sie erinnert seit dem 9. November 2009 an die 68 jüdischen Familien aus Wesel, die von den Nationalsozialisten verfolgt, deportiert und getötet wurden.

Sponsoren sind willkommen

Für die ausstehenden Stolpersteine werden noch Sponsoren gesucht. Ein Stein kostet 120 Euro. Es können aber auch kleinere Beträge dafür gespendet werden.

Bei Interesse kann man sich an Doris Rulofs-Terfurth vom Stadtarchiv, An der Zitadelle 2, wenden, die das Projekt „Stolpersteine“ des Künstlers Gunter Demnig betreut: 0281/1645396.

Mehr Informationen rund um die Stolpersteine gibt es im Internet: www.wesel.de/de/dienstleistungen/stolpersteine oder www.stolpersteine.eu/