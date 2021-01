Hamminkeln: CDU begrüßte Ministerin Ursula Heinen-Esser

Hamminkeln Der CDU-Stadtverband Hamminkeln hatte NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser am Montagabend beim digitalen Neujahrstreffen zu Gast.

Am Ende des einstündigen digitalen Austausches konnte sich Norbert Neß, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Hamminkeln, über eine Top-Quote freuen: In der Spitze 58 Gäste - darunter auch die CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik, Kreislandwirtin Anna Kleinheßling und der Beigeordnete Robert Graaf - hatten sich statt der "nur" angekündigten 53 Zuhörer beim virtuellen Neujahrstreffen mit NRW-Landwirtschafts- und Umweltministerin Ursula Heinen-Esser zugeschaltet. "Am Tag des Apfels in der Apfelhauptstadt Hamminkeln....", führte Norbert Neß vielversprechend ein.

Ein vollwertiger Ersatz für den längst traditionellen Neujahrsempfang der Christdemokraten war die Runde zwar nicht, aber die Ministerin konnte zu aktuellen landwirtschaftlichen Themen und auch Wölfin "Gloria" wichtige Wasserstandsmeldungen geben.

Situation der Landwirtschaft im Blickpunkt

Pünktlich um 18 Uhr meldete sich Ursula Heinen-Esser aus ihrer Heimatstadt Köln - und verriet dabei gleich, dass der aus Hamminkeln stammende bekannte Apfelsaft auch zum täglichen Angebot im Büro gehöre. Die ersten Worte der Ministerin gehörten - wie zu erwarten war - dem momentanen Lockdown. "Ich glaube, es führt kein Weg dran vorbei, dass wir die Kontaktbeschränkungen nochmals verlängern", glaubt Heinen-Esser. Corona beeinfluss wie ein "Brennglas" das tägliche Leben. Zumindest bis Ostern erhoffe sie sich aber Lockerungen.

In der Folge waren die Situation der Landwirtschaft im Allgemeinen, die Preisentwicklung in der Lebensmittelbranche und der Blick in die Zukunft mit Themen wie Düngeverordnung, Insektenschutz, Klimawandel, Gewässerschutz sowie Biodiversität die Themen. "Entscheidend muss sein, die Betriebe halten zu können", betonte Heinen-Esser, "unsere Landwirte müssen von ihren Einnahmen leben können." Also Planungssicherheit und Perspektiven bekommen, damit sich ihre Investitionen rechnen.

In Sachen Nutztierhaltung seien bereits "riesige Schritte" gemacht worden, das Tierwohl genieße oberste Priorität. Bei der künftigen Nutztierhaltungsstrategie stünden zunächst die Schweine im Blickpunkt, danach die Rinder und das Gefügel. Auch die Düngeverodnung und die Messtellen für die Grundwasserqualität bleiben im Fokus: Zum Jahresende hat das NRW-Landwirtschaftministerium die Karte mit den nitratbelasteten, "roten" Gebieten veröffentlicht. "Es gibt viele rote Gebiete gerade auch in dieser Region, aber wir haben die Flächen reduzieren können."

Täglich ist "Gloria" das Thema im Ministerium

Und dann folgte das Thema, das im Kreis Wesel derzeit neben Corona ganz besonders unter den Nägeln brennt. "Meine Freundin Gloria ist schon im Chat gelandet", bemerkte die Ministerin und verriet im gleichen Atemzug, dass kein Morgen vergehe, an dem man sich im Ministerium nicht mit Gloria und Schermbeck auseinandersetze. Udo Bovenkerk, stellvertretender Vorsitzender des Kreistagsfraktion, wollte wissen, wie beim Land der Antrag auf Abschuss beurteilt wird. Die beiden entscheidenden Fragen, die das Ministerium umtreibe, so Heinen-Esser, sei die Frage nach der Verhaltensauffälligkeit und der Wirtschaftlichkeit eines möglichen Abschusses.

Letzteres werde gerade anwaltschaftlich geprüft. Und da "Gloria" neuerdings auch Ponyfleisch bevorzuge, müsse geprüft werden, ob auch Pferdehalter künftig ihre Zäune erhöhen müssen. Letztendlich müsse der Landrat eine Entscheidung treffen, die natürlich durch alle Institutionen wie Lanuv und Land abgesichert sein müsse. Den Ärger, den man in Schermbeck mit den Wölfen habe, gebe es an keinem anderen Ort im Land - auch nicht in Eitorf, wo ein weiteres Rudel lebe. "Ende Januar werden wir aber schlauer sein", versicherte die Ministerin.

Nach ihrem knapp dreiminütigen Vortrag war Ursula Heinen-Esser der digitale Applaus der Zuhörer sicher - und auch noch Zeit für die Beantwortung einiger Fragen aus der Runde. Nach einer Stunde beendete Moderator Norbert Neß das "schöne Neujahrstreffen". Und versprach der Ministerin einen Geschenkkorb mit Leckereien aus Hamminkeln - darunter natürlich auch einen Winterapfelsaft.