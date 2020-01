Hamminkeln: Der BSV Mehrhoog hat jetzt einen Frauenzug

Die Idee ist ein paar Jahre gereift. Alljährlich zum Schützenfest in Mehrhoog standen einige Frauen zusammen und überlegten, ob es nicht schön wäre, wenn der Bürgerschützenverein Mehrhoog einen eigenen Frauenzug hätte. Nach einigen Treffen und Beratungen mit dem Vorstand war es jetzt soweit: Am 14. Januar trafen sich 14 Frauen zur Gründungsversammlung ihres Frauenzugs.

Zugführerin wurde Nicole Pooth, ihre Stellvertreterin ist Claudia Lötzke. Beide sind aus Mehrhoog und kennen über ihre Ehemänner das Vereins- und Zugleben beim BSV Mehrhoog schon lange. „Auch zum Schützenfest oder zum Biwak gehen wir immer gerne“, erzählt die frischgebackene Zugführerin. „Da geht es immer gesellig zu. Es ist gemütlich und man fühlt sich einfach wohl.“

Alter im Frauenzug ist bunt gemischt

Zwar war es für Frauen schon lange möglich, Mitglied beim BSV zu werden und auf Wunsch in Uniform an den Veranstaltungen teilzunehmen. Aber es war immer eine Minderheit, die das männerdominierte Zugleben teilte. Pooth: „Mir hat die Tradition schon immer gefallen. Ich war lange Jahre Mitglied des Spielmannszuges und fand es immer toll da mitzumarschieren.“

Das Alter im Frauenzug ist sehr bunt gemischt. „Von Frauen in den Zwanzigern bis zum Rentenalter ist alles dabei. Es gibt keine Voraussetzungen für den Beitritt“, erklärt Pooth. „Auch wer nicht in Uniform marschieren, sondern einfach an den geselligen Treffen teilnehmen will, ist herzlich willkommen. Wir sind uns bewusst, dass nicht jede Frau eine Uniform tragen möchte.“

Mehrhooger Frauenzug wählte einen neuen Vorstand

Zum neu gewählten Zugvorstand gehören auch: Kassiererin Hiltrud Köhn, Schriftführerin Christa Bolland, Fahnenträgerin Barbara Titt und Schießleiterin Claudia Lötzke.

Bei der Uniformfrage wurde klar, welche Pionierarbeit die Frauen leisten: Die vorgeschriebenen anthrazitfarbenen Schützenhosen gibt es gar nicht als Damenausführung. „Wir sind aber sicher, dass wir bis zum großen Jubiläum im kommenden Juli zusammen mit dem Vorstand eine passende Lösung für alle gefunden haben“, ist Pooth zuversichtlich. Der Vorstand begrüßt die Gründung des Frauenzuges. „Wir unterstützen diese Initiative und freuen uns über jedes neue Mitglied“, erklärt Präsident Dirk Bolland.

Der Frauenzug trifft sich wieder am 3. Februar um 19.30 Uhr in der Begegnungsstätte Mehrhoog. Interessierte Frauen sind willkommen. Informationen gibt es direkt bei Nicole Pooth unter 02857/915515 (ab 17 Uhr).