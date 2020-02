Kriminalität Hamminkeln: Einbruch in Raiffeisenmarkt, Mann festgenommen

Hamminkeln. Während die Polizei einen Mann (45) vorläufig festnahm, flüchtete der zweite Täter über einen Zaun und rannte an der B473 entlang Richtung Wesel.

Zwei Männer sind am Donnerstag gegen 3.45 Uhr in den Raiffeisenmarkt an der Güterstraße eingebrochen. Einen der Täter, ein 45 Jahre alter Niederländer aus Zutphen, nahm die Polizei vor Ort vorläufig fest.

Das Duo war mit einem grünen Citroen mit niederländischem Kennzeichen vorgefahren und durch die Seiteneingangstür gewaltsam ins Innere gelangt. Die beiden machten sich an einem Tresor zu schaffen, konnten ihn aber nicht knacken. Zudem zerschlugen sie ein Sparschwein.

Während der eine Mann festgenommen wurde, kletterte der zweite Täter über einen Zaun und rannte entlang der B473 in Richtung Wesel davon.

