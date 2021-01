Hamminkeln: Gesellschaft ab sofort in neuer Funktion

Hamminkeln Bei ihrer Mitgliederversammlung im Februar will die Derik-Baegert-Gesellschaft ihre neue Rolle auf Schloss Ringenberg festlegen.

Am 31. Dezember endete für die Derik-Baegert-Gesellschaft das Hausrecht auf Schloss Ringenberg. Nachdem der Vorstand des Vereins die Angebote der Stadt Hamminkeln für eine Fortsetzung des Mietverhältnisses unter veränderten Bedingungen aus Kostengründen mehrheitlich abgelehnt hat, geht an dieser Stelle eine 25-jährige Vertragspartnerschaft mit der Stadt zu Ende.

Durch den Eintritt der Stadt in eine nächste Förderphase des Landesprojektes "Dritte Orte" wird das Schloss ab 2021 von einem noch zu gründenden Trägerverein aus Einzelpersonen, Vereinen und Institutionen sowie Unternehmen verwaltet.

Das damit verbundene Modell sieht vor, dass die Derik-Baegert-Gesellschaft sich an dem für diesen Fall geplanten „Kunst-und Kulturort Schloss Ringenberg“ bis zu sechs Mal im Jahr mit Veranstaltungen wie Konzerten, Lesungen, interaktiven Performances und Ausstellungen beteiligt und mit zwei von insgesamt acht stimmberechtigten Sitzen in der Programmkonferenz vertreten ist.

Gesellschaft nun als Zulieferer des Kulturangebots

Auf diese Weise tritt die Gesellschaft erstmals in ihrer Geschichte als externer Zulieferer des Kulturangebots am Schloss auf. Das Modell geht auf eine Beschlussvorlage an den Rat vom 5. Juni 2020 zurück, an der die Derik-Baegert-Gesellschaft neben der Stadt, dem Musikverein Ringenberg/Musikschule Hamminkeln sowie des "Kulturraum Niederrhein" in einem „Kernteam“ unter Moderation des Planungsbüros Stadtbox aus Bochum und der Kölner Architektin Ragnild Klußmann beteiligt gewesen ist.

Der Verlust des Hausrechts entbindet die Gesellschaft einerseits von den administrativen Verantwortlichkeiten am Schloss Ringenberg, entzieht ihr andererseits aber auch die Möglichkeit auf Einnahmen durch die Untervermietung von Atelierräumen. Residenzen sollen von 2021 an ausschließlich im Obergeschoss von Mitteltrakt und Südflügel stattfinden – und maßgeblich durch den Kulturraum Niederrhein gefördert werden, während der Nordflügel im Obergeschoss für die Musikschule Hamminkeln (in Trägerschaft des Musikvereins Ringenberg) umgebaut werden soll.

Steigerung der gastronomischen Angebote und Zahl der Hochzeiten

Das ehemalige Atelier Kemmer im Erdgeschoss wird bereits jetzt als Archiv des Hamminkelner Standesamtes genutzt, das „Bildhaueratelier“ im vorderen Nordflügel ist als urbane Wohnstube des "Dritten Ortes" für Projekte in Kooperation mit dem Trägerverein vorgesehen. Die bis jetzt als Ausstellungs- und Konzerträume genutzten Säle im Erdgeschoss des Südflügels sollen zwischen Oktober und April überwiegend für kulturelle Zwecke genutzt werden.

Zwischen Mai und September haben dort an Wochenenden – außer am Termin für ein Sommerkonzert – gastronomische Events den Vorrang. Die nächste Förderphase des Konzeptes „Dritte Orte“ gilt als Probelauf für eine langfristige Mischfinanzierung aus eventbezogenen und kulturellen Formaten mit dem erklärten Ziel einer Steigerung gastronomischer Angebote und der Anzahl von Hochzeiten mit Bewirtung.

Die veränderten Konditionen, die sich für die Derik-Baegert-Gesellschaft aus der Rolle eines extern arbeitenden Vereins ergeben, lassen weitreichende Schritte erforderlich erscheinen - wie beispielsweise eine Änderung der Satzung. Das entscheidet die Mitgliederversammlung am Sonntag, 14. Februar, ab 16 Uhr. Hier stehen auch Wahlen zum Vorstand im Mittelpunkt.