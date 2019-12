Hamminkeln. Bei der Ratssitzung wurde der mit 3000 Euro dotierte Preis übergeben. Der zweite Platz ging an „Mehrhooghilft“, Platz 3 an „Zusammen(h)alt“.

Hamminkeln: Heimatpreis für die Feuerwehr

Zum ersten Mal lobt die Stadt Hamminkeln in diesem Jahr einen Heimatpreis aus. Und so sprach Bürgermeister Bernd Romanski gestern zu Beginn der Ratssitzung auch von einem „besonderen Preis“. Die Stadt präge „das Miteinander der hier lebenden Menschen. Wir können mit recht sagen, dass Vereine, Organisationen und viele schon umgesetzte Projekte die lokale Identität stärken und Menschen miteinander verbinden.“ In Hamminkeln könne man zu Recht stolz sein auf ein hohes Engagement.

20 Vereine und Initiativen hatten sich beworben. Jede Bewerbung würde eine öffentliche Ehrung verdienen, so Romanski. Den mit 500 Euro dotierten dritten Platz belegte der Verein Zusammen(h)alt. Stellvertretend waren Gudrun Eifert, Angelika Floß und Claudia Sweers gekommen. Aus der Lokalen Agenda der Stadt ging 2002 die Gründung des gemeinnützigen Vereins hervor. Das erklärte Ziel ist es, die Individualität und Selbständigkeit älterer Mitbürger zu erhalten und ihnen so lange wie möglich ein Leben in der gewohnten Umgebung zu bieten. Heute hat der Verein 266 Mitglieder. Der Verein besucht Pflegende, die Unterstützung suchen und vermittelt Seniorenbegleitung. 2005 gründete der Verein das Demenzcafe „Hamminkelns Gute Stube“ für Senioren und Menschen mit Demenz. 2010 konnte in Dingden die Tagespflegeeinrichtung Zusammen(h)alt eröffnet werden.

Engagement in der Flüchtlingshilfe

Den zweiten Platz (1500 Euro) belegt der Verein „Mehrhooghilft“, der mit Silke Visscher, Helmut Buteweg, Michael Möllenbeck und Hans-Jürgen Kraayvanger vertreten war. Vor vier Jahren wurde Mehrhooghilft im Rahmen der Flüchtlingshilfe von rund 100 Ehrenamtlichen gegründet. Aus der ersten Idee der Unterstützung der geflüchteten Menschen hat sich viel entwickelt. Ob die Betreuung der Flüchtlinge, die in den Gemeinschaftsunterkünften leben oder Paten, die Geflüchtete in den Wohnungen im Ort helfen, das Nähcafe, das Klöncafe, der Fahrradkeller oder auch der „GuGeLaden“. Grundlage bildete die Umwandlung der Kleiderkammer zum GuGeLaden. Ein wesentliches Projekt dort ist die Modenschau. Das neueste Projekt ist die Kochgemeinschaft „Essen gemeinsam, statt einsam“ im zweiwöchentlichen Rhythmus in der Begegnungsstätte.

260 Einsätze bis Oktober 2019

Über den ersten Platz und 3000 Euro freute sich die Freiwillige Feuerwehr. Den Preis nahmen Feuerwehrleiter Roman Brögeler, Annika Reeh für den Löschzug Hamminkeln, Andreas Boland für den Löschzug Dingden, Torsten Macher für den Löschzug Brünen, André Blecking für die Löschgruppe Wertherbruch, Michael Winschuh für den Löschzug Mehrhoog, Michael Buß für den Löschgruppe Loikum und Jugendwart Thorsten Holsteg entgegen. Die Feuerwehr besteht aus sechs Einheiten mit insgesamt 417 Personen, die sich in 59 Jugendfeuerwehrleuten, 281 aktiven Feuerwehrfrauen und –männern, acht Angehörigen der Unterstützungsabteilung und 69 Ehrenmitgliedern aufteilen. 2018 wurde die Hamminkelner Feuerwehr zu rund 300 Einsätzen gerufen. 2019 waren es bis Oktober bereits 260 mit rund 6800 Einsatzstunden. Nicht immer könnten die Einsatzkräfte mit dem Verständnis anderer Menschen rechnen, so Romanski. „Umso bedeutender ist es, Ihnen stellvertretend für alle Ehrenamtlichen in der Feuerwehr diesen Heimatpreis zu überreichen.“