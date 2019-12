Mehrhooger fordert nach Kahlschlag schnelle Aufforstung

Helmut Loock ist immer noch sichtlich aufgewühlt. Der 82-jährige Mehrhooger ist Mitbesitzer des Waldes, den die Stadt im Karree Starenweg und Im Kuckuck im November fast komplett hat abholzen lassen. Er hat nun 36 Unterschriften in der Nachbarschaft gesammelt. Die Forderung der Anwohner: Die Stadt soll die Fläche wieder aufforsten.

Gegen die Absprache mit der Stadt

Die hat allerdings ganz andere Pläne: „Die gefällten Bäume verbleiben aus ökologischen Gründen auf der Fläche. In relativ kurzer Zeit wird die Natur die Fläche wieder begrünen“, nahm die Stadt kurz nach der Rodung gegenüber der NRZ Stellung.

Das ärgert Helmut Loock massiv. Denn nach seinen Angaben war schon die komplette Rodung gegen die Absprache, die er als Miteigentümer der etwa einen Hektar großen Fläche mit der Verwaltung hatte. Bei einem Ortstermin habe man sich darauf verständigt aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht mehr standfeste Bäume zu fällen. Von einer Totalrodung sei nie die Rede gewesen.

Dass er sich nun als Besitzer von einem Zehntel der Fläche wahrscheinlich auch noch an den Rodungskosten beteiligen soll, empfindet er nur noch als Hohn und will nicht zahlen. Helmut Loock hat sich jetzt noch einmal per Brief an den Bürgermeister gewandt und seine Forderung nach einer zügigen Wiederaufforstung wiederholt. Außerdem verlangt er von der Stadt eine Spende an die Weseler Tafel, die so hoch sein sollte, wie die Stadt eine Rechnung gestellt hätte, wenn sich jemand an ihrem Eigentum vergriffen hätte. Als Strafe für die „eigenmächtige Handlung“.

Schon einmal gegen Hamminkeln geklagt und gewonnen

Dieser Anblick schmerzt die Anwohner. Foto: Markus Joosten / FFS

Dass der ehemalige Controller von Klöckner sich durchaus auch juristisch zu wehren weiß, hat er bereits vor etwa 25 Jahren bewiesen. Damals hatten er und neun weitere Mitstreiter das Land von einem Bauern erworben, um unerwünschte Entwicklungen hinter den Gärten am Rande des Areals zu verhindern, erzählt der Mehrhooger im Gespräch mit der NRZ.

Die Stadt habe daraufhin geklagt und auf ihr Vorkaufsrecht verwiesen. Das sah damals das Verwaltungsgericht genauso, weshalb einige Besitzer keinen weiteren Rechtsstreit wollten und an die Stadt verkauften, so der 82-Jährige- Nicht so Helmut Loock, der damals vor das Oberverwaltungsgericht in Münster zog und gewann. Der Wermutstropfen: Er hatte als Interessengemeinschaft geklagt, das Gericht war der Meinung, dass jeder Besitzer hätte eine Klage einreichen müssen. So kam es, so Loock, dass er als einziger weiterhin Besitzer der Fläche blieb. Hier gibt es mehr aus Wesel, Hamminkeln und Schermbeck

Ob er jetzt wieder den Klageweg beschreitet? Eher nicht, denn das Vertrauen in den Staat, das hat durch die Abholzaktion massiv gelitten.

Ein Kompromiss ist nach der Abholzung in Sicht

Mittlerweile zeichnet sich zumindest ein kleiner Kompromiss beim abgeholzten Wäldchen ab. Die Stadt hatte noch einmal beim Hamminkelner NABU-Vorsitzenden Matthias Bussen nachgefragt. Der hat nach einer Ortsbegehung und Gesprächen mit NABU-Kollegen vorgeschlagen, dass auf der Fläche ein paar Totholzinseln bleiben und Nachpflanzungenerfolgen. Damit gebe man Igeln, Mäusen, Insekten und Bodenbrütern Schutz und Nistmöglichkeiten.

„Durch gezielte Nachpflanzungen von standortgerechten Laubbäumen wird ein reiner Birkenwald verhindert. Da weiter mit trockenen Sommern gerechnet werden muss, sollten keine Flachwurzler gepflanzt werden, so der Nabu.

Bürgermeister Bernd Romanski erklärte der NRZ, dass die Stadt wohl so vorgehen werde.