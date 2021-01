Hamminkeln: USD wünscht mehr Hundeauslaufflächen

Wesel Die Freie Wählergemeinschaft USD hat einen Antrag an die Stadt Hamminkeln gestellt, in den Ortsteilen Hundeauslaufflächen anzubieten.

Die freie Wählergemeinschaft USD will prüfen lassen, ob die Stadt Hamminkeln in den Ortsteilen mehrere Hundeauslaufflächen anbieten kann und hat einen dementsprechenden Antrag an die Verwaltung gestellt. Die Stadt solle Flächen vorschlagen, die umzäunt sind oder umzäunt werden können, um Hunde frei laufen lassen zu können - bevorzugt in der Nähe eines Waldgebietes oder auf der freien Wiese.

Erreichbarkeit und Attraktivität

Weitere Kriterien für die Eignung als Hundeauslauf seien Erreichbarkeit und Attraktivität für Hunde und Besitzer, die Einbindung der Fläche in die Umgebung sowie das mögliche Störpotenzial für die umgebende Wohnbebauung. Der Platz sollte in einer angemessenen Höhe eingezäunt werden, ein Hinweisschild haben und mit einem Hundekottütenspender sowie einem Mülleimer ausgestattet sein. Wünschenswert wären außerdem Sitzbänke.

Die Stadt sei auch wegen der vielen Ausgabestellen für Hundekotbeutel als hundefreundlich einzustufen. Die USD hofft, mit ihrem Antrag das Miteinander der Hundebesitzer untereinander und auch mit den Nicht-Hundebesitzern verbessern zu können. Im Stadtgebiet herrsche Leinenzwang und es gebe derzeit keinen Bereich, der in entsprechender Größe Hunden die Möglichkeit des eingezäunten Auslaufes und Spielens ermöglicht, so die USD in ihrem Antrag.

Wichtig für Sozialisation der Hunde

Das sei zum einen für die Sozialisation von Hunden wichtig, stelle aber auch für die Hundehalter eine Bereicherung dar. Der Platz solle aber öffentlich zugänglich bleiben und nicht ausschließlich den Hundehaltern zur Nutzung vorbehalten sein. Auch der Quartiersgedanke könne mit dieser Maßnahme weiterentwickelt werden, so die USD.