Hamminkeln. Im Heimathaus in Dingden hörten nicht nur die Älteren den Vorträgen über das Landleben auf Platt zu. Auch Jüngere kamen in die Upkammer.

Hamminkeln: Volles Haus bei Ditt und datt vertellt up Platt

Die Veranstaltung „Ditt und datt – vertellt up Platt“ sorgt bereits seit einigen Jahren für ein volles Heimathaus in Dingden. Schon eine Viertelstunde vor Veranstaltungsbeginn wurden am Donnerstagabend noch Stühle herangeschleppt, der Tisch aus der Upkamer entfernt, Hocker hereingestellt und das Fenster zur Däle geöffnet, damit auch der letzte Besucher irgendwie zuhören konnte. Ordentlich die Ohren spitzen hieß es dann wohl oben, denn die Akteure trugen ihre Texte leider ohne Mikrofon vor.

Nach der Eröffnung durch den Vorsitzenden Heinz Wolberg sorgten Johanna Klein-Wiele, Gertrud Wiedenbrück, Johanna Wiesmann und Marie-Theres Böing mit ihren insgesamt elf und eher heiteren „Vertellekes“ für Gelächter und zustimmendes Nicken. Auf Johannes Böckenhoff musste das Publikum an diesem Abend verzichten.

Kind schweigt, Vater isst die Schnecke

Der Vorsitzende bedauerte, dass meist nur noch die „ollen Löh” der plattdeutschen Sprache mächtig sind. Aber nicht nur die ältere Generation war präsent, auch jüngere Gäste unterhielten sich „tüsskendör up Platt”. Einen Einblick ins Leben der „guten alten Zeit“ gaben die Vorträge.

„Blagen mut stille wässen“, hieß es beispielsweise im Vortrag von Johanna Wiesmann. Dass das bei dem besagten Mittagessen nicht von Vorteil war, erfuhren die Besucher, denn „datt Blage“ wollte seinem Vater eigentlich „vertellen“, dass auf seinem Salat eine Schnecke saß. Was passierte: Der Vater aß die Schnecke mit.

Wenn der Bowle-Zusatz phänomenal wirkt

Auch der Bericht „Vant Fiern und Frejen“, in dem Marie-Theres Böing berichtete wie das mit der Jugend früher so war, sorgte für zustimmendes Gelächter. Partys fanden in der Küche statt, die Neonlampen wurden, um das Licht zu dämmen, mit Krepppapier zugehängt und getrunken wurde Bier, Wacholder und Bowle, berichtete sie. Letztere wurde mit irgendwas angereichert, was nicht unbedingt lecker war, aber phänomenal wirkte.

Auswärts zu feiern war schwierig, denn die Jugendlichen hatten noch kein Auto und Mama- oder Papa-Taxi gab es nicht. „De Öllers musst all um fiev Uhr upstoan un in Stall, de hept us den Voggel wiesen“, erinnerte Marie-Theres Klein Böing. Die Fastenzeit war die Abstinenz von allen Vergnügungen. Da ging man gern zur Kirche, aber nicht wegen der Frömmigkeit, sondern damit man mal rauskam. Tanzen, dazu konnte man die Jungen früher öfter bewegen, denn es war eine Möglichkeit, um Kontakt zu einem Mädchen zu bekommen „un datt frejen anzufangen“.

Arme „wie ne Waterpumpe“

Die Erfahrungen für die Mädels wären ganz unterschiedlicher Natur gewesen, entweder wäre man - egal ob Foxtrott oder Walzer - durch den Saal marschiert, oder man hätte die Arme „wie ne Waterpumpe“ bewegt. Heimliche Treffen mit dem Liebsten? Nicht möglich, überall hingen die Spione in den Fenstern. „Denn Landfunk funktionierte „datt glöw man“, so Böing. Die Beiträge weckten an diesem Abend Erinnerungen, die die Besucher am Ende noch mit eigenen Dönekes auffrischten.