Hamminkelner ist unterwegs in Sachen Natur

Für Peter Mellin gab es in all den Jahren immer wieder ein ganz besonderes Glücksgefühl. Das war das Strahlen der Kinder, wenn der inzwischen 88-jährige Hamminkelner in den Kindergärten über Kräuter und Pflanzen sprach. Warum beispielsweise die Brennnessel so heftig auf der Haut brennt. Oder warum die Früchte der Schneebeere so schön knallen.

Viermal im Jahr den Jahreszeiten entsprechend besuchte Mellin die Kindergärten und brachte Pflanzen mit, um dem Nachwuchs die Natur näher zu bringen und wie beim Kindergarten „An der Windmühle“ beim Anlegen eines Kräutergartens zu helfen. „Die Kinder haben sich immer auf Herrn Mellin gefreut“, berichtet die Leiterin Claudia Deutscher-Lossie. „So viel Fachwissen haben wir nicht. Und es gibt einige Kinder, die manche Kräuter und Pflanzen gar nicht kennen.“

Für die Natur begeistern

Doch Peter Mellin, auch bekannt als Gründer der Senioren-Union Hamminkeln und als Sprecher des Forums Senioren, möchte sein Engagement in andere Hände geben – und sucht einen engagierten Nachfolger: „Ich bin zwar geistig noch fit, aber körperlich eben nicht mehr so mobil. Deshalb möchte ich dieses Amt abgeben.“ Auch für Bürgermeister Bernd Romanski ist es eine Herzensangelegenheit, das Angebot zu erhalten. „Gerade in diesen Zeiten ist es elementar wichtig, sich mit der Natur auseinanderzusetzen und junge Menschen für die Natur zu begeistern.“ Deshalb würde sich auch die Verwaltung freuen, wenn sich ein oder zwei Interessierte finden – und man die Idee möglicherweise auf die Grundschule ausweitet.

„Die Kinder haben einfach viel Spaß“, hat Peter Mellin in all den Jahren festgestellt. Grundlage für ihn war stets das Taschenbuch „Kleine Hausapotheke Gottes“, geschätzt rund 400 bis 500 Kindern hat der Hamminkelner in die Geheimnisse der Kräuterkunde eingeweiht.

Wer sich für die Nachfolge interessiert, kann sich bei Sabine Busch unter im Rathaus oder bei Peter Mellin unter melden.