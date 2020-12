Heime in Wesel und Umgebung bereiten sich auf Impfungen vor

Wesel/Hamminkeln Am Sonntag sollen die Corona-Schutzimpfungen im Kreis Wesel starten. Die Heime berichten von einer großen Bereitschaft der Senioren.

Die ersten 180 Impfdosen werden am Sonntag im Kreis Wesel erwartet - dann kann es losgehen. Wann sie an der Reihe sind, das wissen zumindest die Heimbetreiber in Wesel und Hamminkeln noch nicht. Die Vorbereitungen sind jedoch schon fast abgeschlossen. Allerdings warten sie noch auf die Formulare für die Einverständniserklärung der Bewohner.

Am 29. und 31. Dezember sollen dann jeweils noch einmal 1839 Impfdosen im Kreis Wesel eintreffen. Damit können schon einige Einrichtungen versorgt werden. "Wir haben dem Kreis Wesel mitgeteilt, dass wir ab der zweiten Kalenderwoche bereit sind", sagt Josef Reining, stellvertretender Geschäftsführer der Gesellschaft Pro Homine mit neun Heimen, unter anderem in Wesel das Nikolaus-Stift, das Martinistift und das St. Lukas. In den Heimen lag die Impfbereitschaft bei über 90 Prozent bei den ersten Abfragen, erklärt er. Man warte jetzt noch auf die Vordrucke für die Einverständniserklärung, Räume mit Kühlmöglichkeiten und ein Team, das die Impfungen in den Einrichtungen begleitet, stehen bereit. "Wir würden auch früher anfangen", so Reining.

EVK rechnet mit Impfungen in den Heimen nach Silvester

Das Evangelische Krankenhaus Wesel, das für die Heime Kiek in den Busch, Altenheim am Willibrordiplatz und Christopherus-Haus in Hamminkeln zuständig ist, hat sich ebenfalls für die zweite Januarwoche impfbereit gemeldet. Bis dahin will der Träger alle notwendigen Einwilligungen eingeholt haben. Vor dem Jahreswechsel rechnet das EVK nicht mit einem Start der Impfungen in den Einrichtungen. Beim Caritasverband, Träger des Ludgerus-Hauses in Wesel, hat sich noch kein Impfteam für einen konkreten Termin angekündigt. Wie Caritasdirektor Michael van Meerbeck mitteilt, ist der Verband bis auf die Einwilligung der Bewohner, für die ja die Formulare noch nicht da sind, vorbereitet.

Das St. Josef-Haus in Dingden könnte innerhalb kürzester Zeit beginnen, wie Geschäftsführer Nikolaus Ridder erklärt. "Wir haben unsere Bereitschaft für den 28. Dezember erklärt." Das Interesse an der Impfung sei in seinem Haus sehr hoch, die Bewohner seien den aktuellen Zustand leid - man warte nur noch auf einen Termin.