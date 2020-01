Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Herbert Reul spricht Montag beim Neujahrsempfang

Die CDU Schermbeck setzt die Tradition ihrer hochkarätig besetzten Neujahrsempfänge für alle interessierten Bürger auch in diesem Jahr fort.

Die stets sehr gut besuchte Veranstaltung läuft am Montag, 27. Januar, ab 19 Uhr im Begegnungszentrum des Schermbecker Rathauses. Gastredner wird dann der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul sein. „Wir sind froh, dass es uns mit Unterstützung unserer Landtagsabgeordneten Charlotte Quik gelungen ist, in Kürze den Innenminister unseres Bundeslandes als Gastredner bei uns in Schermbeck begrüßen zu dürfen“, zeigt sich der Gemeindeverbandsvorsitzende Ulrich Stiemer erfreut.

Im Januar 2019 durfte die CDU Schermbeck NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser zum Neujahrsempfang begrüßen. 2018 war der damalige Finanzstaatssekretär und heutige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Schermbeck zu Gast. 2017 besuchte der damals amtierende Bundestagspräsident Norbert Lammert die Veranstaltung.