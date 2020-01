Hamminkeln. Die neu gegründete Freie Wählergemeinschaft Isselgemeinden in Hamminkeln will mehr Transparenz. Die USD kann die Kritik nicht nachvollziehen

„Hinterzimmerpolitik“: Hamminkelner USD kontert FWI-Kritik

Helmut Wisniewski ist sauer. Der Vorsitzende der USD-Fraktion kritisiert die neu gegründete Freie Wählergemeinschaft Isselgemeinden für ihre Aussage in der NRZ-Ausgabe am Freitag, sie wolle weg von der „Hinterzimmerpolitik“, die in Hamminkeln herrsche. „Ich distanziere mich von diesen Aussagen“, so Wisniewski im Gespräch mit der Redaktion.

Die USD, aber auch die anderen Parteien im Hamminkelner Rat, machten offene Politik für die Bürger. Das sehe man auch daran, dass die Bürger die Mitglieder der USD, aber auch der anderen Parteien immer wieder ansprechen, wenn es um Vorschläge, Probleme oder andere Dinge gehe.

Diskussion auf Augenhöhe

„Wenn einige denken, dass wir Hinterzimmerpolitik machen, können sie gerne zu unseren öffentlichen Fraktionssitzungen kommen“, will Wisniewski von der Kritik der FWI nichts wissen.

Die USD diskutiere mit den Bürgern auf Augenhöhe und gehe seit Jahren Probleme an, die in Hamminkeln auf der Tagesordnung stehen. Mit Hinterzimmerpolitik habe das nichts zu tun. Als Beispiel nennt er den Streit um die geplante Anschlussstelle der A3 in Brünen. Da müssten erst einmal Zahlen und Fakten auf den Tisch, bevor überhaupt eine Entscheidung gefällt wird. Die politische Diskussion in den Gremien habe die USD noch nie gescheut und dort gehöre sie auch hin, erklärte Helmut Wisniewski der Redaktion.