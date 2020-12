Hünxe 2020 - ein Jahr voller Herausforderungen

Wesel Corona kostete in Hünxe zwei Seniorinnen das Leben. Die Gemeinde stand solidarisch zusammen. Und stritt leidenschaftlich über anderes

JANUAR

Zeelink kommt, der Protest bleibt: Die Vorbereitungen für den Gaspipeline-Bau sind jetzt auch in Hünxe nicht mehr zu übersehen. Eine Schneise durchschneidet den Wald am Krudenburger Weg, auch in Drevenack am Hunsdorfer Weg sind Bäume gefallen. Die Initiative der Zeelink-Gegner gibt nicht auf, obwohl ihre Klagen keine aufschiebende Wirkung haben.

Personalmangel bei Pfarrern und Kirchenmusikern lässt die Die Evangelischen Kirchengmeinden Schermbeck und Drevenack zusammenarbeiten. Der Sonntagsgottesdienst in Drevenack beginnt eine halbe Stunde früher, der in Schermbeck eine Stunde später.

Im Drevenacker Außenbereich sollen Baulücken geschlossen und moderat verdichtet werden. Der Umweltausschuss beschließt die 2. Änderung der Außenbereichssatzung „Höfkensfeld/Möllenweg“.

Die Dorfkirche Hünxe darf sich mit der Nabu-Plakette „Fledermaus freundliches Haus“ schmücken. 2015 hatten Kinder im Rahmen des Fledermaustags Nistkästen gebastelt. Sie wurden angenommen: Breitflügelfledermaus, Braunes Langohr und Zwergfledermaus haben dort ein Zuhause gefunden.

Mit den Abholzungen sollen die Arbeiten für die Neugestaltung am Sportplatz Bruckhausen beginnen. Mehr als zwei Jahre Streit zwischen Politik, Vereinen und Verwaltung hatten mit einem Kompromiss geendet:Durch die Verlegung der Tennisplätze im Süden des Platzes sollen zusätzliche 6240 Quadratmeter Fläche für Wohnraum entstehen.

Die Hünxer SPD geht mit Volker Marquard (63) als Bewerber in das Rennen um die Bürgermeisterwahl am 13. September. Er war 2013 bis 2016 selbst SPD-Vorsitzender.

FEBRUAR

Die große Drevenacker Westerhues-Glocke ist in diesem Jahr 500 Jahre alt – das möchte die Evangelische Kirchengemeinde unter dem Thema „Grundton Heimat 1520 bis 2020“ mit einem umfangreichen Festjahres-Programm feiern. Noch ahnt niemand, dass Corona vieles davon verhindern wird.



Die Hünxer CDU wird zur Kommunalwahl am 13. September keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten aufstellen, sie setzt auf den Amtsinhaber Dirk Buschmann. Auch die FDP setzt auf den Parteilosen.

Wegen Sturm Sabine beschließt die Gemeinde Hünxe, die Schulen zu schließen. Doch Sabine gibt sich sanfter als erwartet. Acht Mal rückt die Feuerwehr aus.

Die Grundschule Drevenack soll größer werden: Geplant ist eine Erweiterung um drei Klassenräume und einen Mehrzweckraum.

MÄRZ

Nach und nach werden die ersten Veranstaltungen wegen des Coronavirus abgesagt.

Am 7. März ist Toilettenpapier bei Edeka Kirsch, dem einzigen Supermarkt in Drevenack, ausverkauft. Die auf die bedrohlichen Nachrichten über die Pandemie.

Der Rat beschließt auf Antrag der FDP, in Drevenack eine und die Schaffung von barrierefreien Seniorenwohnungen zu unterstützen.

Corona bringt das öffentliche Leben zum Erliegen, in den , die Menschen ohne direkten Kontakt zu erreichen.

Am 16. März verkündet die Gemeinde Hünxe zahlreiche Einschränkungen: . Bis zum 17. März können Eltern ihre Kinder noch zum Unterricht schicken. Alle Kitas sind ab Montag, 16. März, geschlossen. Sämtliche öffentlichen Veranstaltungen sind untersagt. Die Büchereien in den Schulen und das Hallenbad bleiben bis zum 19. April geschlossen. Das Rathaus ist nur noch telefonisch, per Mail oder mit Termin erreichbar. Und Trauungen sind auf maximal 20 Menschen beschränkt.

Wirtin Dorothea Rühl und ihr Team in Bruckhausen werden kreativ: Wie etliche andere Gastronomen, bietet sie , um die Krise zu überleben.

Bei Edeka Kirsch in Drevenack geht es seit Wochen zu wie kurz vor Weihnachten. Inhaber Gerhard Kirsch:

„Wir arbeiten seit mindestens zwei Wochen ganz so, als wäre morgen Heiligabend“, sagt Gerhard Kirsch. Die Kunden lernen erst nach und nach, wie Abstand halten geht. Wer in Drevenack einkauft, sieht nun Kassiererinnen hinter Plexiglas, eine neue Erfahrung.

Reiserückkehrer aus Risikogebieten sollen sich zwei Wochen in Quarantäne begeben. , der Skiurlaub im österreichischen Flachau gemacht hatte, „zu einem Zeitpunkt wo die Lage noch recht unproblematisch war“.

Landwirte fürchten indes um ihre Ernte: Ende März sieht es danach nicht aus. Spargel- und Erdbeerernte ohne Hilfe – das ist nicht möglich. Dirk Buchmann aus Drevenack hat bereits einige Helfer da, um die anderen bangt er.

APRIL

Alle Osterfeuer sind untersagt, die Gemeinde fordert dazu auf, die Äste jetzt zu entsorgen.

Am Ostermontag komplett aus, Menschen werden nicht verletzt.

Erleichterung über erste Lockerungen: Am 20. April dürfen Geschäfte unter 800 Quadratmeter Fläche wieder öffnen. Das sind in Hünxe quasi alle bis auf zwei Discounter.

Kurz darauf, am 23. April, dürfen zumindest die Kinder der Abschlussjahrgänge in kleinen Gruppen und mit Abstand : Klaus Ginter, Leiter der Gesamtschule, will Klassen und Kurse mindestens halbieren und auf größere Räume ausweichen. Rund 150 Zehntklässler sowie 60 Abiturienten können zurück kehren. Desinfektionsmittel gehören bald zum Schulalltag, ebenso der Abstand.

Bürgermeister Dirk Buschmann bietet statt der persönlichen Sprechstunden Videochats an, Besuche zu hohen Geburtstagen sind eingestellt.

Am 21. April kommt, was viele Vereine bereits befürchtet haben: In sagen die Vorstände SV Drevenack, des SV Krudenburg, des JSV Hünxe, des BSV Hünxe, des BSV Gartrop-Bühl und des BSV Bruckhausen ihre Schützenfeste ab. Mit dem Festivalverbot bis Ende August ist auch das beliebte Ruhrpott-Rodeo abgesagt.

Die Mittel für die neue Brücke über den Wesel-Datteln-Kanal sind vom Land freigegeben worden. Mitte 2022 könnte der Verkehr über das Bauwerk fließen, so der Plan. Damit würde das Ende der Behelfsbrücke eingeläutet, die seit 2011 Hünxe mit Krudenburg verbindet.



Zeelink-Gegner kritisieren, dass zur umstrittenen Gasleitung ein Telekommunikationskabel verlegt wird. Open Grid sagt, Flächeneigentümer müssten dies dulden.Doch die Gegner beharren darauf: Das Kabel sei nicht Teil der Planfeststellung, gegen die noch eine Klage läuft, und auch nicht Teil der Enteignung.



Hünxe verliert mit einer 88-jährigen Frau am 24. April seine erste an Corona infizierte Bürgerin. Ende des Monats beklagt Hünxe ein zweites Todesopfer: Eine 91-jährige Frau, die positiv auf das Coronavirus getestet war, stirbt. Sie ist das 20. Todesopfer im Kreis Wesel.



In der Pandemie werden die Menschen aktiv:

Frauen aus Hünxe und Umgebung, einige Landfrauen um Vorsitzende Anne te Heesen, die „Villa Quilterbunt“ in Wesel (Fachgeschäft für Patchwork, Quilts und Wolle) und deren Kunden nähen ehrenamtlich Mundschutze aus Stoff für die Freiwillige Feuerwehr und für die Seniorenheime in Hünxe. Der Heimat- und Verkehrsverein und weitere Hüünxer haben aus eigenen Beständen die Näherinnen mit Stoffen versorgt.

MAI

Die umstrittene bahnt sich in Hünxe und Voerde an einigen Stellen sehr gut sichtbar weiter ihren Weg. Am Sternweg in Bucholtwelmen wird eine Absperrstation eingerichtet. Abholzarbeiten und Rohrverlegungen sind am Schwarzensteiner Weg in Drevenack zu sehen. Der Wesel-Datteln-Kanal ist bereits mit einem Mikrotunnel unterquert worden, besondere Herausforderungen sind noch die Querung der Lippe sowie die Unterpressung der Autobahn A 3.

Durchbruch beim Glasfaserausbau: Die startet, noch in diesem Jahr soll der Ausbau beginnen. Den Zuschlag für die Arbeiten erhielt die Bietergemeinschaft epcan, Muenet und Stadtwerke Borken. Bis zum 19. Juni haben alle geförderten Haushalte die Möglichkeit, sich für einen kostenlosen Glasfaseranschluss zu entscheiden.

Die Heime – und wollen zum Muttertag Besuche möglich machen. Die Regeln sind streng und die Angst vor dem Virus groß. Das Malteserstift St. Barbara hat sich bereits vorbereitet, ein Wegesystem und Hygienekonzept ausgearbeitet. Auch im Hewag-Seniorenstift sucht man Wege, Besuche zu ermöglichen, denn viele Senioren haben ihre Angehörigen sehr vermisst



Die – ihr Ausmaß erschreckt die Bewohner. Sie wussten, dass die Baustelle kommt, aber die 34 Meter breite Schneise ist gewaltig. Die Zeelink-Gegner hängen am Verwaltungsgericht Münster mit ihrer Klage in der Warteschleife.

Vom 14. Mai an ist Vereinssport in Hallen wieder möglich, der Schulsport muss noch bis zum 31. Mai warten. Vereine müssen ein Hygienekonzept vorlegen, um wieder aktiv werden zu dürfen. Seit Beginn der Krise gibt es in Hünxe „Corona-Streifen“, zwei Personen, die in einem Fahrzeug täglich drei bis vier Stunden im Gemeindegebiet unterwegs sind und über 100 Kilometer abfahren, teilt Hauptamtsleiter Klaus Stratenwerth dem Haupt- und Finanzausschuss mit. Brennpunkte seien der Tenderingssee, der Flugplatz Schwarze Heide und der Marktplatz Hünxe, auf dem zwischenzeitlich wegen des Kontaktverbots die Bänke abgebaut wurde. Sie sollen Ende des Monats zurück kehren.

Derweil wird klar, . Zwar werden die Mindereinnahmen gesammelt und auf 50 Jahre abgeschrieben – eine umstrittene Lösung, die das Land aufgezeigt hat. Doch Hünxe rechnet mit einem Minus von 2,1 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen, berichtet Kämmerer Michael Häsel, auch die Einnahmen aus der Einkommenssteuer fallen geringer aus. Einige Projekte müssen warten, weil es keine ausführenden Unternehmen gibt, die Umgestaltung des Sportplatzes Bruckhausen etwa verzögert sich. Für das Jahr 2021 prognostiziert Hünxes Kämmerer erhebliche Probleme im Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Die evangelische Kirchengemeinde Drevenack will von Pfingsten an wieder Gottesdienste anbieten – und die .

Drevenacker und der Gemeinderrat sind sauer: Der Rat hatte im Dorf beschlossen – es kamen zwei Stoppschilder. Der Kreis sah keine Notwendigkeit für Tempo 30 im Ort.

Ehrenamtliche bauen in nahe der Lippe auf. Für Nachwuchs im Jahr 2020 ist das zu spät, das wissen die Aktiven um Matthias Müller. Doch Corona hat den Aufbau verzögert.

Ende Mai öffnet das Strandbad Tenderingssee in die Saison. Tickets müssen online gebucht werden und der Eintrittspreis musste angehoben werden.

In Bucholtwelmen einer Recycling-Firma auf der Lise-Meitner-Straße ab.

Starker Wind und die schlecht oder nicht gewässerte Zeelink-Baustelle führen zu , die Sicht ist bis auf die Schermbecker Landstraße schlecht. Wieder einmal sind die Drevenacker sauer auf Open Grid Europe und die Megabaustelle. Der Staub legt sich über ganz Drevenack. Die Bezirksregierung reagiert: Die Baustelle muss drei Mal täglich bewässert werden, so die Auflage.

Ende Mai dürfen die Jugendhäuser vorsichtig wieder öffnen. Allerdings müssen die Teams kreativ sein, um den Kindern und Jugendlichen Angebote machen zu können, ohne sie zu gefährden. Das Jugendhaus Damm wird von der Evangelischen Kirchengemeinde Drevenack betrieben und soll nach Pfingsten wieder öffnen. „In den vergangenen Wochen haben wir versucht über Zoom und Whats-App-Gruppen mit den Jugendlichen in Verbindung zu bleiben“, sagt Pfarrerin Anke Bender. Die evangelischen Jugendhäuser Jux und Brucklyn in Hünxe sind seit fast zwei Wochen wieder mit Einschränkungen geöffnet. Auf zwei Etagen können 15 Besucher gleichzeitig ins Jux, im Brucklyn in Bruckhausen erlaube der Hygieneplan zehn Personen.

Es ist heiß und trocken. Am 26. Mai löscht die Feuerwehr einen Flächenbrand am Schwarzen Weg.

Die Ruhrkohle AG will wieder – das sorgt für weil das Wasser, eine Ewigkeitslast, mit Schadstoffen belastet ist – Schwermetalle und Chloride. Um zu verhindern, dass das Grubenwasser die trinkwasserführenden Schichten erreicht, wird es aus hunderten Metern an die Oberfläche gepumpt und in Flüsse abgeleitet.

JUNI

Der Haupt- und Finanzausschuss befasst sich mit der Gründung der „Hünxer Bioenergie GmbH“ und Gründung einer Gesellschaft „Fernwärme Hünxe mbH“. Die Firma Kipp plant an ihrem eine Biomasseanlage mit einer Feuerungswärmeleistung von etwa 36 MW zu errichten. Diese Anlage soll durch die „Hünxer Bioenergie“ (HBE) betrieben werden.

Es ist wieder an der Zeit: Eichenprozessionsspinner machen vor allem das Leben schwer. Zwar hatte die Gemeinde vorbeugend an Schulen, Spielplätzen und belebten Orten gesprüht. Im Außenbereich sieht sie sich zur Bekämpfung nicht in der Lage. Eine Gesundheitsgefährdung kann für Menschen, aber auch für Hunde und Pferde von den sehr feinen Haaren der Raupen ausgehen.

Das Thema Lärmbelastung durch Fluglärm am Verkehrslandeplatz (VLP) Schwarze Heide bestimmt die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Betroffene aus Hünxe und Gartrop-Bühl waren in den Sitzungssaal gekommen. sollen aus Hünxe und den Nachbarkommunen an die Bezirksregierung Düsseldorf gehen, die zuständige Flugaufsichtsbehörde. Die Piloten der Kunstflugschule hielten sich nicht an die Regeln, so die Klage. Später gegen den Fluglärm.

Abitur 2020 – das ist eine Herausforderung. ? Die Gesamtschule Hünxe hat sich etwas einfallen lassen. „Wir haben ein bizarres, merkwürdiges Schuljahr hinter uns“, sagt Schulleiter Klaus Ginter. Für die 55 Abiturienten geht es mit einem Autokorso durch die Gemeinde. Die Schüler fahren an der Schule über eine Ziellinie, erhalten dahinter durch die Scheibe ihre Zeugnisse. Und dann geht’s mit der Familie im Auto zur „Abifahrt“.

Am 15. Juni starten die . Monika Brücker, Leiterin der Otto-Pankok-Schule, zeigt sich nach dem Start zuversichtlich, dass sich alles einspielen wird. Die Kinder waren froh, wieder ihre Klassen zu sehen.

Es zeigt sich, dass die Vorfreude auf eine Breitbandversorgung im Außenbereich verfrüht war – es melden sich nicht genügend Haushalte für das schnelle Internet. Von den 506 Haushalten, die von der Förderung profitieren könnten, haben bislang nur 279 Interesse gezeigt.

Die Schwimmfreunde Hünxe haben . Alle Badegäste müssen beim Eintritt ihre Kontaktdaten angeben, es gelten Abstands- und Zugangsregelungen und die Sauna bleibt geschlossen. Es dürfen maximal 40 Schwimmgäste ins Bad.

Jetzt ist es offiziell: Volker Marquard ist Bürgermeisterkandidat der SPD für die Kommunalwahl am 13. September. Auf der Aufstellungsversammlung der Sozialdemokraten in der Aula der Gesamtschule wird der Unternehmer mit 92 Prozent der Stimmen zum Kandidaten nominiert.

Bei einem ungewöhnlichen Unfall wird am 27. Juni ein Hünxer und verletzt. Der 79-Jährige war auf der Straße Brömmenkamp vom Rad gestiegen, um eine Pause einzulegen, als das Tier ihn angriff. Der Radfahrer erlitt Schürfwunden.

JULI

Hünxe hat die höchste Millionärsdichte im Kreis Wesel. 4,4 Einkommensmillionäre kommen auf 10000 Einwohner. Das haben die Landesstatistiker errechnet. Neu in die Top 3 haben es Hamminkeln und Schermbeck geschafft.

Die Hitze und Trockenheit hält an. Bäume leiden unter der Trockenheit. Die Hünxer SPD-Fraktion regt bei der Gemeindeverwaltung deshalb die A an.

Honigkirmes und die Drevenacker Kirmes am zweiten und dritten Oktoberwochenende werden abgesagt.

Auf dem Flugplatz Schwarze Heide treffen sich Anwohner, Bürgermeister Dirk Buschmann sowie André Hümpel, Geschäftsführer des Verkehrslandeplatzes und ein Vertreter des Lärmschutzbeirates. Es soll eine formuliert werden, die intensives Fliegen nur an speziellen Tagen zulässt. Allerdings legt der Flugplatz Wert auf die Feststellung, dass alles legal ist, was dort stattfindet.

AUGUST

Die Unabhängige Wählergemeinschaft Hünxe (UWH) hat keine Wahlvorschläge für die Kommunalwahl eingereicht und . Seit 26 Jahren saß die Wählergemeinschaft immer mit mindestens zwei Vertretern im Hünxer Gemeinderat.

Die Zeelink-Baustelle bringt Anwohner an ihre Grenzen – . Nach dem durch ungesicherten Abraum an der Baustelle entstandenen Sandsturm sorgt die Pipeline nun mit Lärmbelästigung, Luftbelastung, Ausfall der Wasser- und der Internetverbindung für Ärger.

Der Wald leidet unter der andauernden Trockenheit. Bäume sterben reihenweise ab und drohen umzufallen. Es herrscht Waldbrandgefahr. Die Temperaturen steigen bis auf 37 Grad an.

Hünxe soll ein neues Wohnzimmer bekommen: Der Ortskern mit Marktplatz, Rathausplatz, Dorfteich und Kreuzungsbereich wird in den nächsten Jahren neu gestaltet. sind im Rathaus ausgestellt. Alle wollen im Bereich Marktplatz und Rathausplatz weniger Parkplätze sehen – ein Thema, das Hünxe durch das Jahr begleiten wird. Sieger des Wettbewerbs ist das Planungsbüro Stephan Lenzen aus Bonn.

Auf Initiative der Schulverwaltung bieten Dr. Wefelnberg und sein Team nun allen 160 Beschäftigten in Hünxe im Zweiwochenrhythmus an, .



Inzwischen haben 930 Betroffene die Petition gegen Kunstfluglärm an der Schwarzen Heide unterschrieben.

Unterschriftenlisten kursieren auch zum Thema Hünxer Ortsmitte: Dort sollen in einer ersten Stufe die 52 Parkplätze auf 30 reduziert werden. Geschäftsleute und Kunden wehren sich. SPD und CDU fordern, die ernst zu nehmen, die SPD möchte ein moderiertes Verfahren gemeinsam mit den Bürgern. Die CDU fordert, der Marktplatz müsse Parkplatz bleiben.

SEPTEMBER

Das Parkplatzthema steht auf der Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschusses, etliche Bürger nehmen daran teil.

Ludger Hullermann hört nach zehn Jahren als Wirt der Gaststätte Tacheles auf. Um ein Zeichen gegen das Kneipensterben in Hünxe zu setzen, wurde nun e.

Auch FDP spricht sich gegen die Parkplatzreduzierung am Marktplatz aus. Für die umliegenden Geschäfte und Praxen sei es vollkommen kontraproduktiv, weniger Parkraum für Kunden und Patienten zur Verfügung zu haben.

Jacqueline und Steven Giese sind seit kurzem , foodsaver. Sie holen regelmäßig noch genießbare Produkte, die sonst im Müll landen würden, bei Betrieben ab und verteilen sie.



Das Wahlwochenende ist geschafft:

Mit knapp einem Drittel mehr Stimmen hat sich der parteilose . In der Zusammensetzung des Gemeinderats hat sich etwas getan: Während CDU und SPD künftig gleich stark sind – die CDU hatte eine Stimme mehr errungen als die SPD -- gewinnen Grüne und FDP jeweils zwei Sitze hinzu. 2257 Bürgerinnen und Bürger machten ihr Kreuz bei den Christdemokraten (31,26 %). Die Sozialdemokraten kamen auf 2256 Stimmen (31,25 %). Die Bürgermeisterwahl ging klarer aus: Der parteilose Dirk Buschmann gewann mit 65,86 % vor dem SPD-Kandidaten Volker Marquard (34,14 %).

Allerdings gibt es : 28 Wahlzettel aus Gartrop landeten in Bruckhausen. Beim Auszählen der Briefwahl sind im Wahllokal 1 in der Gaststätte Rühl in Bruckhausen 28 falsche Stimmzettel aufgetaucht. Die hätten eigentlich ins Wahllokal 10, die Schützenhalle Gartrop, gehört. „Diese durften deshalb nicht gezählt werden und mussten für ungültig erklärt werden“, so Stratenwerth. Auswirkungen auf Endergebnis und Sitzverteilung hatte das nicht.





Es zeichnet sich ab, dass die . Es ist zu kompliziert, die vorgeschriebenen Voraussetzungen zu erfüllen: In Zehnergruppen zu ziehen beispielsweise, keine Vermischungen zuzulassen. Die Feuerwehr könnte die Züge nicht begleiten, sie hat keine Übungsdienste um Ansteckungen zu vermeiden und sollte nicht unter die Leute gehen.

Die kleine ist in die Jahre gekommen und soll einem Neubau östlich der Sporthalle am Hallenbad weichen. Die Verwaltung soll beauftragt werden, den Bauantrag zu stellen und die entsprechenden Fördermittel zu beantragen. Haushaltsmittel sind im Haushalt einzuplanen.Die neue Halle wird rund 3,9 Millionen Euro kosten. Nach Abriss der Turnhalle (180 qm) zwischen Grund- und Gesamtschule kämen für eine neue Sporthalle (405 qm), teilbar für zwei Übungseinheiten, zwei Flächen infrage: ein Anbau an die Dreifach-Sporthalle oder ein Neubau auf der Fläche an der Klever Straße, vor dem Kunstrasenbolzplatz und Parkplatz Hallenbad.

An der Otto-Pankok-Grundschule in Drevenack werden auf das Coronavirus getestet. Bei fünf Lehrerinnen und einer Schülerin waren zuvor schon Infektionen festgestellt worden, so dass ein Großteil des Kollegiums zeitweise in Quarantäne befindet und mehrere Klassen im Fernunterricht beschult werden. Auch die Ganztagsbetreuung bleibt geschlossen.

In Krudenburg endet eine Feier im Chaos. Eine junge Frau aus Dinslaken wollte ihren 18. Geburtstag am Samstagabend im Schützenhaus feiern – doch gegen 23.30 Uhr rückte die Polizei an und . Die Polizei war wegen einer Körperverletzung gerufen worden und stellte fest, dass rund 100 Feiernde sich an keinerlei Corona-Regeln hielten, weder gab es Abstände, noch eine Gästeliste.

OKTOBER

Ausgerechnet im Jubiläumsjahr – die der Evangelischen Kirchengemeinde ist 500 Jahre alt – zeigt sich: Der Klöppel hat das Instrument beschädigt, die Glocke ist an den Stellen, an denen der Klöppel anschlägt, sehr dünn geworden. Um sie zu schonen, wird nun nicht mehr so lang geläutet wie früher.

Die Kleiderkammer war in den letzten Jahren ein wichtiger Baustein bei der Hilfe für Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Jetzt ist sie mangels Nachfrage geschlossen.

Der Fahrbetrieb des Hünxer Bürgerbusses bleibt bis zum Ende des Jahres 2020 weiterhin eingestellt. „Die sich verschärfende Corona-Situation zwingt uns zu dieser Entscheidung, um Fahrgäste und Fahrerteam vor Ansteckung zu schützen“, sagt Ulrich Barthel, Vorstandsmitglied des Bürgerbusvereins.

NOVEMBER

Die Schwimmfreunde Hünxe schließen das Hallenbad aufgrund der Corona-Verordnung.

Derweil ist die Inzidenz im Kreis Wesel am 5. November auf 117 gestiegen. 60 Hünxer haben sich seit Beginn der Pandemie infiziert, zwei sind verstorben. Die Hausarztpraxen geraten an die Grenze des Leistbaren.

Die Straßen-NRW-Regionalniederlassung Niederrhein plant den Neubau der Autobahnbrücke über den Wesel-Datteln-Kanal und die Lippe. Im Rahmen dieses Projekts sollen unter anderem auch die beiden Hünxer Rasthöfe um weitere Stellplätze erweitert werden. Für das Projekt führt Straßen NRW eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung durch, bei der die Pläne einsehbar sind und Betroffene Anregungen und Bedenken einreichen können.

Das barrierefreie Mehrfamilienhaus im hat für viel Diskussionsstoff gesorgt. Von Montag an können Interessierte bis zum 31. Dezember die Pläne einsehen. Die Unterlagen sind auf der Homepage der Gemeinde Hünxe zu sehen.

ist das Motto: Drevenacker spenden Haushaltsgegenstände und Wäsche für das Friedensdorf in Oberhausen. Aufgerufen dazu hatte die Initiative Drevenack soll schöner werden.

Am 15. November, einem Sonntag, hat die Feuerwehr einen ungewöhnlichen Einsatz: Die Retter können das Tier ans Ufer lotsen.

Der kann auf den Weg gebracht werden. Der Ausschuss für Planung, Umwelt und Klimaschutz fasste jetzt einstimmig den Feststellungsbeschluss mit der 43. Änderung des Flächennutzungsplanes.

Auch für den zweiten Lockdown in Coronazeiten wurde die Produktion von Nudeln, Toilettenpapier, Hygiene- und Desinfektionsmitteln für den Einzelhandel erhöht. Allerdings neigen die Kunden nicht mehr so sehr wie beim ersten Lockdown .

DEZEMBER

Die Inzidenz liegt am Monatsanfang im Kreis Wesel über 200. In Hünxe haben sich seit Beginn der Pandemie 129 Menschen angesteckt, zwei sind verstorben.





Im kommenden Jahr sollen die sinken. Grund dafür ist, dass das das Abfallentsorgungszentrum (AEZ) Asdonkshof in Kamp-Lintfort nach 23 Jahren abgeschrieben ist.



In Krudenburg hat man mit einer Tradition gebrochen. Statt mit dem Boot war Nikolaus in diesem Jahr , um den Kindern ihre Geschenktüten zu überbringen.



Inzwischen haben 1392 Hünxer Bürger laut Christiane Schult, Inhaberin der Markt-Apotheke . Wegen Corona könne eine „medienwirksame Unterschriftenübergabe“ derzeit nicht stattfinden.

Die J: Platz eins geht Jugendblasorchester Drevenack, Platz zwei an Hünxe summt und Platz drei an Drevenack soll schöner werden.

Kurz vor Weihnachten meldet die Polizei eine : Eine Eule hatte sich in einem Kamin verfangen. Gern ließ sie sich nicht retten und beschmutzte die Uniform eines der beherzten Beamten. Doch nach einem Rundflug durchs Wohnzimmer war das Tier gerettet.