Im Art in Wesel wird nach der Übergabe fleißig renoviert

Wesel. Die Schlüssel des Flürener Traditions-Restaurants sind übergeben. Neueröffnung ist für Februar geplant, doch Corona könnte sie stoppen.

Am 2. Januar war Schlüsselübergabe im Restaurant Art: Das Betreiber-Ehepaar Susanne und Uwe Lemke hat das traditionsreiche Haus an Adam Adamski weitergegeben. Bereits im vergangenen Sommer hatte sich der 39-jährige als Nachfolger vorgestellt, jetzt wird in der Gastronomie an der Reeser Landstraße in Flüren erstmal fleißig renoviert.

Neue Bestuhlung, Beleuchtung und Akustik

"Wir modernisieren die Bestuhlung, die Beleuchtung und auch die Akustik", berichtet Adamski, der betont, er wollte das Restaurant gemütlicher machen und mit einem neuen Charme ausstatten, damit man gerne länger dort verweilen möchte.

"Wir werden unseren eigene Stil einbringen", ergänzt der Gastronom, der erklärt, er plane aktuell Ende Februar mit der Neueröffnung, die ursprünglich für den 29. Januar vorgesehen war. "Aber ich vermute, dass der Lockdown nochmal verlängert wird und wir uns wohl mindestens bis März gedulden müssen."

Eröffnung will gut vorbereitet sein

Im Übrigen müsse er auch etwas längerfristig planen, also mit ein paar Wochen Vorlauf. Von heute auf morgen zu öffnen sei schlicht nicht möglich. "Wir müssen die Warenbeschaffung und auch das Personal natürlich gut organisieren", ergänzt Adamski, der den Lockdown in diesen Tagen immerhin einigermaßen sinnvoll für die zahlreichen Umbauten nutzt.

Als "Feinschmecker-Restaurant am Niederrhein" war das Art weit über die Grenzen Wesels hinaus bekannt. Dass es einen fließenden Übergang nach dem Ruhestand von Ehepaar Lemke gab, freute auch Bürgermeisterin Ulrike Westkamp: „Wir sind froh, dass es weitergeht.“

Erfahrung in mehreren anderen Restaurants

Der wohnt mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern in Dinslaken. Der ausgebildete Kaufmann war früher bei einem Mineralölkonzern tätig, dann bei der Firma Fressnapf. 2013 wurde er Betriebsleiter des Brauhauses am Centro in Oberhausen. Außerdem stieg er im Haus Hiesfeld sowie der Golfgastronomie Hünxe ein. Er betont, es sei aber kein Problem mit einem guten Team gleich mehrere Betriebe gleichzeitig zu führen.

