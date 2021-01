Im Kreis Wesel leben landesweit die meisten Menschen über 60

Kreis Wesel Zum Stichtag 31. Dezember 2019 waren 31,4 Prozent der Menschen im Kreis Wesel 60 Jahre oder älter. Der NRW-Schnitt liegt bei 28 Prozent

In Nordrhein-Westfalen lebten Ende 2019 mehr als 1,2 Millionen Menschen im Alter von 80 oder mehr Jahren. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, waren das 6,8 Prozent der gesamten Bevölkerung des Landes. Weitere 3,8 Millionen Menschen (21,2 Prozent) waren 60 bis 79 Jahre alt. Damit gibt es in NRW über fünf Millionen Personen (28,0 Prozent der Bevölkerung), die 60 Jahre oder älter sind. Der Kreis Wesel liegt nicht nur über diesem Durchschnitt, sondern führt mit 31,4 Prozent die Statistik der Kreise und kreisfreien Städte in NRW an. Dicht gefolgt vom Ennepe-Ruhr-Kreis mit 31,3 Prozent.

Und innerhalb des Kreises hat die Gemeinde Hünxe die meisten älteren Mitbürger. Hier leben 4803 Menschen, die 60 Jahre oder älter sind. Das sind 35,3 Prozent der Hünxer. Damit steht die Gemeinde in der Landesliste auf Rang 2. Mehr ältere Menschen leben nur noch in Bad Sassendorf mit 39,5 Prozent. Damit ist Bad Sassendorf die Gemeinde mit den meisten Menschen über 60 Jahre in Nordrhein-Westfalen. Schermbeck landet in dieser Statistik mit 33,1 Prozent auf Platz elf, Voerde mit 32,2 Prozent auf Rang 26, Dinslaken mit 31,8 Prozent auf Rang 35, Wesel mit 30,9 Prozent auf Rang 77 und Hamminkeln mit 30,4 Prozent auf Rang 102 von 396 Gemeinden und Städten in Nordrhein-Westfalen.